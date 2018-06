Amanda Hess szülészorvosként dolgozik Kentuckyban. 2017 egy nyári napján viszont kivételesen nem dolgozni érkezett a kórházba, hanem hogy megszülje a saját második gyerekét. Az élet azonban úgy hozta, hogy előbb mégis be kellett ugrania, hogy egy másik babát is világra segítsen.

Fotó: lex18.com

Hess a Frankforti Regionális Egészségügyi Központban készülődött a szülésre, amikor meghallotta, hogy egy másik kismama, Leah Halliday Johnson babája veszélyben van, és azonnal meg kell születnie, de az orvosa még úton van. A nővel találkoztak már, mert korábban éppen ő vizsgálta néhányszor, és úgy döntött, beugrik, hogy segítsen neki: felkapott egy második kórházi köpenyt, hogy a háta se legyen fedetlen, csizmát húzott a papucsa helyett, és szolgálatba helyezte magát.

A negyedik gyerekét szülő Halliday Johnson később azt mondta, neki akkor fel se tűnt semmi, hiszen épp egészen mással volt elfoglalva, de a férje furcsállta, hogy a doktornő is betegköpenyben van. A szülés rendben lezajlott, a baba megszületett, Hess összehúzódásai pedig alig néhány perccel később el is kezdődtek. Később meg is jegyezte, hogy úgy tervezte, sokáig fog terhesen dolgozni, de azt nem gondolta volna, hogy szó szerint az utolsó percig lesz munkája.

Más emberek babáit világra segíteni olyasmi, amit minden nap csinálok. És kényelmesebb más babáját világra hozni, mint a sajátomat, az biztos

– mondta el a szerencsésen alakult dupla szülés után.