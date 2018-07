Mindjárt itt az Emlékmás világa: a legmodernebb eszközökkel már a memória célzott manipulációja is lehetséges. Az új gyógyszerek és eszközök mentális zavarokat gyógyíthatnak, de emberfeletti intelligenciát is adhatnak. Gyorsan ki kéne találni, hogyan fogjuk őket használni.

Ha a kapucinus majmok életvezetési szokásait és célirányos intelligenciáját vizsgáljuk, azt a következtetést vonhatjuk le a számukra fontos dolgokról, mint Ganxsta Zoltán zeneszerző: hogy a világon a legfontosabb dolog a pina meg a pénz meg az élet. Persze, a rapper nem tudományos kutató, de a kapucinus majmokról nekik sincs kevésbé lesújtó véleményük.

A kapucinus majmok agya kicsiny, és többnyire a szexre és az evésre fókuszál. Úgy érdemes gondolni rájuk, mint a feneketlen bendőjű akaraterőre. Egész nap etetheted őket mályvacukorral, amitől összehányják magukat, de aztán visszajönnek, hogy kérjenek még.

– mondta Keith Chen, a Yale pszichológusa, aki a majmoknak ezt az önző és hedonista attitűdjét remekül hasznosította a kísérletei során. Ayn Rand filozófiai értekezése (The Virtue of Selfishness) óta tudjuk, hogy az önzés erény is lehet, és a kapucinus majmok is sikerrel hasznosítják ezt az erényt. Olyannyira, hogy ha a saját, egyéni haszonszerzésükről van szó, hónapok alatt elsajátították az olyan absztrakt fogalmakat is, mint a pénz és a prostitúció.

A kutatásokat megrendelő közgazdászokat az érdekelte, hogy hogy az olyan ösztönzők, mint a pénz, előidézhet-e változást a magas intelligenciájú élőlények viselkedésében. A kutatást végző pszichológusok jó lóra tettek a kapucinus majmokkal. Amikor az állatoknak érméket adtak, amikkel automatából vásárolhattak szőlőt, almát vagy gumicukrot, a majmok villámgyorsan megtanulták, hogy az érmék értékesek – hiszen a látszólag jelentéktelen korongokat nagyon is hasznos tárgyakra cserélhették.

Igencsak meglepő, hogy ilyen készségeket figyelhetünk meg egy majomfajnál, ami [evolúciós szempontból] ilyen távol esik az emberektől.

– mondta Elsa Addessi, az Olasz Kutatói Tanács munkatársa, a témával foglalkozó tanulmány vezető szerzője.

Bár csimpánzoknál már korábban is megfigyelték, hogy vannak hasonló készségeik, a kutatók különösnek találták, hogy az ember távolabbi rokonai is milyen gyorsan megértik az absztrakciót, amit a pénz fogalma jelent. Márpedig megértették: a kísérletben a majmok még azt is figyelembe vették, hogy a kedvenc csemegéjükből érdemesebb-e kevesebbet venni, vagy egy kevésbé finomból sokkal többet, ugyanazért az érméért. A majmok gyakorlatilag ugyanúgy viselkedtek, mint a kapitalista piaci viszonyokhoz szokott emberek. Sőt, bizonyos értelemben sokkal tudatosabb, kevésbé megvezethető fogyasztónak bizonyultak náluk.

Abban a kísérletben, amit Chen Laurioe Santosszal, a Yale egy másik pszichológusával végzett, még egy érdekes megfigyelést tettek:

a majmok viszonylag hamar megértik és elsajátítják a prostitúció fogalmát.

Erre véletlenül derült fény. Az egyik kutató észrevette, hogy a pénz fogalmával megismertetett majmok hajlandók másokkal szexelni, ha kapnak érte pénzt. Az általános kavarodásban ugyanis két kapucinus majom az állatvilágba is átörökítette a kurválkodás fogalmát. Az egyik majom fizetett a másiknak az aktusért, majd miután lerendezték egymást, a kifizetett majom fogta a pénzt, és az automatához rohant, hogy vegyen magának egy fürt szőlőt. Ecce hominoidea.

