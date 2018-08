A Földtől 50 fényévnyire, a Kentaur csillagképben található egy fehér törpe, amely a BPM 37093, illetve a V886 Centauri hivatalos neveken ismert. Ez mindeddig maximum a csillagászokat hozza lázba, de a csillagnak van egy laikus fülnek is különlegesen hangzó tulajdonsága:

Ez a világ legnagyobb ismert gyémántja.

A fehér törpe a csillagfejlődés egy késői stádiuma. Akkor jön létre, amikor egy közepes tömegű csillag a magjában található összes héliumot elhasználta a nukleáris fúzióhoz, ezért nem termel több hőt, és megszűnik a magból kiáramló sugárzás. Enélkül már nincs, ami ellentartson a gravitációs nyomásnak, ezért a csillag magja összesűrűsödik, és az égitest gyakorlatilag elhal. Az így keletkező csillagmaradvány nagyrészt szénből áll.

A kutatók már a hatvanas években azt feltételezték, hogy a fehér törpék anyagának nagy része kikristályosodik, de ezt a nagy vonalakban felvázolt elképzelést csak évtizedekkel később sikerült bizonyítani. Ehhez ugyanis olyan fehér törpét kellett találni, amely pulzál, mert ebből lehet következtetni a szerkezetére. A BPM 37093 pulzálását először 1992-ben figyelték meg, és 1995-ben állapították meg, hogy jó tesztalanya lehet az elméletnek. Végül 2004-ben határozták meg a kristályosodása mértékét, amelyet akkor 90 százalékosra tettek. (Későbbi vizsgálatok pedig 32-82 százalék közé.) Na és mi lesz a BPM 37093 nagy részét adó szénből, ha az ott látott módon kristályosodni kezd? Hát gyémánt! A kutatók ezért ezt a fehér törpét el is nevezték Lucynek.

Hogy micsoda? Lucy? Az égen? Gyémántokkal? Igen, a fehér törpe tényleg a Beatles híres dala után kapta a becenevét.

A Lucy in the Sky with Diamonds egyébként a közkeletű elképzelés szerint a a dalcím rövidítésében is megtalálható LSD-ről szól – ami vagy igaz, vagy nem, mindenesetre a címet egy valós személy, John Lennon fiának óvodai társa inspirálta. (A közvetetten világhírűvé vált Lucy O'Donnell 2009-ben, 46 évesen meghalt egy autoimmun betegségben.)

A valódi égen látható Lucy, történetünk fehér törpéje természetesen egy csapásra a világ legnagyobb ismert gyémántjává avanzsált. Még karátban is kifejezték a méretét, vigyázzanak, mert rengeteg nulla jön: a 4000 kilométeres átmérőjű és 1,1 naptömegű Lucy 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, vagyis 10 kvintilliárd karátos.

Ha minden igaz, egy napon ugyanez a sors vár a mi Napunkra is, hiszen 5 milliárd év múlva a Lucyhez hasonlóan kifogy majd a nukleáris üzemanyagból, és szép lassan maga is kikristályosodik – de az már egy másik Beatles-dal története lesz.