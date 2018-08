Mindenki tudja, hogy ha megsérül a bőre, és a seb gyógyulni kezd, számolnia kell azzal, hogy iszonyatosan viszketni fog, aminek ilyenkor jobb esetben sikerül ellenállni, és hagyni begyógyulni, rosszabb esetben meg körömmel nekiesni, és újra kivéreztetni az egyszer már gyógyulásnak indult sebet. Na de vajon miért tör ránk ilyenkor a viszketés?

A szervezet egyik önvédelmi mechanizmusa, hogy ha valami rést üt a pajzson – vagyis megsérül a bőr, illetve a véredények –, és a seb vérezni kezd, igyekszik minél gyorsabban lezárni a támadási felületet a véráramba igyekvő kórokozók elől. Ilyenkor vérlemezkéket küld a baleset helyszínére, amelyek a levegővel érintkezve szétesnek, hogy aztán alvadékká álljanak össze. Ez felfogja a vérzést, és amikor megszárad, létrejön a var, amely lezárja a sebet a külvilág elől.

A var körül a bőr elszíneződhet és megdagadhat, na meg elkezd viszketni is. Ennek az az oka, hogy a szervezet a seb külső lezárása után hozzálát a sérült véredények kijavításához és új szövettel növeszti be a rést. Ehhez egy hisztamin nevű fehérjét is termel, amely a hajszálerek kitágításával fokozza a vérkeringést az adott területen, hogy a vérárammal gyorsabban tudja odaszállítani a gyógyuláshoz szükséges anyagokat. A hisztamin viszont aktiválja a viszketést érzékelő receptorokat, amelyeket ráadásul a növekvő szövetek is irritálnak, ahogy húzzák össze a bőrt a seb fölött. Ezek a receptorok ezért jelzik az agynak, hogy igen gyorsan mozgósítania kellene az irritáció csillapítására alkalmas testrészt – vagyis a vakarást végző ujjakat.

Ilyenkor rendkívül csábító gondolat odanyúlni a sebhez, és jól belevakarni a közepébe, mégis érdemes egy kis önkontrollt gyakorolni, különben a varr kikaparásával újraindul a vérzés, és az egész folyamat kezdődhet elölről – hogy aztán végül úgyis megint kínzó viszketésbe torkolljon.