A legtöbbünknek van egy jól bejáratott napi rutinja, kisebb-nagyobb rituáléi, amelyek nélkül nem szívesen kezdi el a napot. Felkelés, kávé, újság, munkába menés – mindegy is, hogy pontosan micsoda, de az ilyesmit mindenki az általa megszokott módon, a jól bevált mozdulatokkal szereti elvégezni. Nincs ez másképp az orosz kozmonautákkal sem, csak ők munka előtt ahhoz ragaszkodnak, hogy levizeljék a kilövőálláshoz tartó busz jobb hátsó kerekét.

Ez a sajátos rituálé a szovjet-orosz űrkutatás legnagyobb hőséhez, a világ első űrutazójaként történelmet írt Jurij Gagarinhoz kötődik. A legenda szerint ugyanis a nagy napon, az 1961. április 12-i indulás előtt Gagarin a kilövőálláshoz menet pisiszünetet tartott. Persze ő még minden bizonnyal szükségből tette, mert épp akkor jött rá, és hát mégis inkább oda, mint a Szojuzba, gondolhatta, ráadásul feltehetően teljesen véletlenszerűen választotta éppen a jobb hátsó kereket.

De a hagyomány az hagyomány, ha maga Gagarin így csinálta, jó lesz az mindenki másnak is. A férfi utódok azóta minden alkalommal rituálisan könnyítenek is magukon. A női kozmonauták a lebonyolítás nehézkessége miatt felmentést kaptak a tradíció gyakorlása alól, de gyakran előre előkészített üvegcsében magukkal hozzák a vizeletüket, hogy annak rendje és módja szerint ők is ráloccsanthassák a jobb hátsóra.

Egyébként az amerikai asztronautáknak is van az első űrutazójukhoz kötődő rituáléjuk: Gagarin után egy szűk hónappal, 1961. május 5-én repült Alan Shepard után szabadon ők az indulás reggelén rántottát és steaket reggeliznek. Hogy utána hová vizelnek, arról nincs információnk.