A Fidel Castro vezette Kuba érthető módon rettenetesen zavarta a mindenkori amerikai kormányt a hidegháború évtizedei alatt: egy kommunista ország, kiszámíthatatlan vezetővel az élén, egészen közel a floridai partokhoz, hát ez minden volt a hatvanas években, csak nem megnyugtató gondolat. Eisenhower elnök 1960 tavaszán ki is adta a titkos utasítást a CIA-nek, hogy távolítsák el Castrót és a kommunistákat a hatalomból, bármi áron, a cél szentesíti az eszközt. Ez volt a Mongúz-hadművelet, aminek a gyakorlati megvalósítása (és kudarca) már Kennedy elnökségének idejére esett, aztán ő is állíttatta le az egészet 1962 végén, a kubai rakétaválság után.

A hadművelet részleteit annak idején természetesen titkosították, de azóta sok dokumentumot feloldottak a titkosítás alól, és egészen elképesztő részletek és hajmeresztő ötletek kerültek nyilvánosságra a CIA háza tájáról. Tervben volt például, hogy Castro egyik élő rádióbeszéde alatt LSD-t csempésznek a stúdió szellőzőrendszerébe, felmerült a merénylet mérgezett szivarral, vagy hogy szimplán megbízzák a maffiát, hogy tegye el láb alól a kubai kommunista vezért. A legsúlyosabb ötlet személyesen a hadműveletet vezető Edward Lansdale-től, a légierő tábornokától származott.

A terv arra épített, hogy a kubaiak mélyen vallásos nép, és bármekkora is Castro hatalma, illetve a belé vetett bizalom, létezik egyvalaki, akinek egyetlen szavára ellene fordul mindenki:

Jézus Krisztus.

Kisebb probléma volt, hogy a Megváltót a közel 2000 évvel azelőtti sajnálatos események tükrében elég nehéz lett volna titkosszolgálati kollaborációra rávenni, így a CIA elhatározta, hogy ők maguk rendezik meg Jézus második eljövetelét a kubai partoknál.

Az előkészítő fázisban a kubaiak közé beépített ügynökök terjesztették volna el, hogy közeleg a Második Eljövetel, illetve hogy a kommunizmus az ördög találmánya. A konkrét akció aztán Mindenszentek napján indult volna be, amikor amúgy is magasra csapnak a vallásos áhítat hullámai. Sötétedés után egy tengeralattjáróról lőtték volna tele Havanna felett a légteret speciális tűzijátékkal, hogy a mennyei világosságot tükrözze az égbolt, és közben egy repülőgépről, hangszórókból szólt volna "Jézus" a néphez, bejelentve, hogy újra az emberek közé küldte őt az Úr, Fidel Castro pedig személyesen az Antikrisztus, tehát az igaz hívők lesznek szívesek elzavarni, lehetőleg egyenesen vissza a pokol legmélyére.

A tervet persze túl kockázatosnak találta a vezetés, és bele sem kezdtek a megvalósításába. Először 1975-ben beszélt róla egy szenátusi meghallgatáson egy veterán CIA-ügynök; Landsdale akkor vehemensen tagadott mindent, és egyébként is, annyira szürreálisnak hangzott az egész, hogy inkább a városi legendák kategóriájában került be a popkultúrába. Csak jóval később, a tábornok 1987-es halála után került elő egy titkosítás alól feloldott dokumentumcsomag, ami végül egyértelműen alátámasztotta az Elimination by Illumination (kb. megvilágosodás általi kivégzés) projekt létezését.

