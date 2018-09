Good things comes in small packages, mondja az angol; a jóból mindig keveset adnak, fordítja a magyar; hogy ez sajnálatos vagy szerencsés, az attól függ, hogy kígyóméregből kapunk-e kevesebbet, teszem hozzá én. A világ legdrágább folyadékainak élvonalában szupererős pszichostimulánsok és életveszélyes mérgek találhatók, nem valami túlértékelt szeszesital. Illetve az is, de ne szaladjunk ennyire előre: először vegyük sorra az élvonalt.

A felsorolt folyadékok értékét egy gallonra vonatkoztatva adták meg. Egy gallon nagyjából 3,78 liternek felel meg. Így már érthető, hogy miért kérhetnek el 23 300 dollárt, azaz körülbelül 6,5 millió forintot a világ legluxybb parfümjéért, a Chanel No. 5-ért, amit egy ritka gyökér kivonatából szintetizálnak.

De hiába luxusmárka a Chanel, a milliliterenként adagolt parfüm feleannyiba kerül, mint egygallonnyi vér, amit tőrfarkú rákfélékből csapolnak le. Miután a rákokat kifogják, lecsapolják a (kék!) vérüket, majd rövid lábadozás után visszaengedik őket az óceánba. A vért aranyáron adják el a gyógyszeripari cégeknek, gallononként 53 250 dollárért, azaz 14,8 millió forintért. Igen hasznos alapanyag, remek gyógyszereket készítenek belőle, elsősorban véralvadás-problémákkal küszködő betegeknek.

Jöhet a nehéztüzérség: a lista harmadik szereplője az LSD. Albert Hofmann svájci vegyész 1943-ban, az anyarozson és más gabonaféléken élősködő gombafajok tanulmányozása közben szintetizálta a lizergsav-dietilamidot, az legpotensebb pszichoaktív szert, ami valaha létezett. Ebből 100 mikrogrammnyi elég a látomásszerű élményhez, de ma már a microdosing, az 5-15 mikrogrammos adagok fogyasztása az új trend. Egy gallon 109 000 dollárba, vagyis nagyjából 30 millió forintba kerül. Vagyis kerülne, ha lehetne kapni, de nem lehet, és pláne nem ekkora adagot: ennyitől az emberiség napokon át hallucinálhatna.

Az ezüstérem a királykobráé, aminek a mérgét gallononként 135 700 dollárért vásárolják fel a gyógyszeripari cégek; ez jó 38 millió forint. Maga a méreg igen potens szer - egy királykobra harapása egy elefántot is megölhet. És hogy kinek ér meg egy ilyen erős méreg ennyi pénzt? Hát persze, hogy a gyógyszeripari cégeknek, akik többféle készítményhez is használják - köztük olyanokhoz, amik a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór gyógyítására is használhatók lehetnek. De vannak antidepresszánsok és skizofrénia-gyógyszerek, amik szintén tartalmaznak minimális mennyiségű kígyómérget. És már jöhet is a listavezető:

a skorpióméreg.

Az LSD-hez hasonlóan a skorpiómérget is lehet rekreációs célokra használni, ha pipába téve elszívjuk őket (ne próbálja ki otthon), de a gallononként 35-39 millió dollárba (9-10 milliárd forintba) kerülő skorpióméreg fő felvásárlói természetesen nem a csóró pakisztáni szmókerek, hanem a gyógyszeripar. A skorpióméreg olyan fehérjéket tartalmaz, amik a reumás ízületi gyulladás, a gyulladásos bélbetegségek, vagy a szklerózis multiplex kezelésére is alkalmas. Mivel ezek a betegségek rengeteg embert érintenek, viszont máig sincs végleges és hatékony gyógymódjuk, érthető, hogy ez felveri az árat.

Na jó, ha nagyon kukacoskodni akarunk, megemlíthetjük a D'Amalfi Limoncello Supreme-et, ami egy olasz citromokból készült ital, és egy palacknyit 35 598 000 dollárért adnak, de ezt nem az íze indokolja, hanem a csomagolása: az üveg nyakán 13-18 karátos gyémántok találhatók. Állítólag két üveggel már eladtak belőle, szóval talán mégsem azok a leghülyébbek, akik elszívják a skorpiót, ahelyett, hogy eladnák.

(Brightside | Worthly)