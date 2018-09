Szeptember 24-én, hétfőn röppent fel a hír az Automotive News oldalán, hogy az Audi feltámasztaná a 60 (de inkább nagyjából 80) éve halott Horch márkáját, méghozzá azért, hogy a Mercedes Maybach mintájára csúcskategóriás luxusautót kínáljon az A8-as modelljéből. (A Maybach nem külön márka, csak az S-osztály legnagyobb luxust kínáló verziója lett végül, ezt másolná az Audi is.)

Ha ennyi lenne a sztori, akkor a gazdaság rovatunkba került volna, a Horch-feltámasztás viszont remek alkalmat ad arra, hogy kicsit visszakanyarodjunk az Audi márka indulásához, és belekeverjük kicsit a hetvenes-nyolcvanas évek magyar népautóját, a Trabantot is.

A Horch jelentőségének megértéséhez gyorsan tisztázzuk, miért is négy karikából áll az Audi logója!

Az autópályákon a belső sávban, vészvillogóval csapató államtitkárok kedvenc márkája valójában a négy másik gyártóból egyesült Auto Union utódja. De hogy ne legyen egyszerű a történet, ennek az uniónak része volt az eredeti Audi is, no meg a DKW, a Wanderer és – dobpergés! – a Horch.

A négy márka a nagy gazdasági világválság miatt volt kénytelen egyesülni 1932-ben, addig a Horch viszont elég nagy névnek számított, olyannyira, hogy komoly versenyre késztették az akkor még külön ügyködő Mercedes és Benz gyárakat.

A Horch gyárat ugyanaz az August Horch alapította 1904-ben, aki aztán 1910-ben létrehozta az Audit is, miután erőszakkal kitessékelték a saját vállalatából. A két márka az alapítón túl a nevében is összeforr, a horch ugyanis a német figyelj! felszólító alakja, az audi pedig nem más, mint ugyanez latinul.

Stílszerű tehát, hogy az 1932-es egyesítés után most újra közösen munkálkodik majd Horch két márkája. A Horch egyébként 1940-ig gyártott autókat, de később a Sachsenring által gyártott P240-est is Horch néven gyártották 1958-ig, leginkább jóindulatból, szóval a történelmi szempontokat figyelembe véve 60, vagy ha úgy vesszük, 78 év után éled fel a márka.

DE HOGY JÖN A KÉPBE A FENT BEÍGÉRT TRABANT?

Az egész a második világháborún, illetve az azután össze-vissza tagolódott német autógyártáson át vezethető le.

A háború idején, ahogy a többi német autógyárat, úgy az Auto Uniont is hadigépek gyártására fogták, a Horch például a Wermacht-járművek mellett repülőgépmotorokat is készített zwickaui gyárában. De a háború vége felé és utána traktorokhoz használt kiegészítőket, majd a Magyarországon is ismert IFA-k elődjét, az IFA H3A-t is ők készítették.

Az IFA név alatt egyesítették a beszállítóként dolgozó kelet-német autóipart. Az IFA-t (Industerieverband Fahrzeugbau – Gépjárműgyártó Iparigazgatóság) azért hozták létre, hogy amit csak lehet, megmentsenek a szovjetek elől, akik komplett gépparkokat szállítottak el Kelet-Németországból a Szovjetunióba, nehogy a németek újra be tudják indítani a hadigépek gyártását.

Eközben viszont a nyugaton 1949-ben újjáalapított Auto Union peres úton elérte, hogy a zwickaui gyárban ne használhassák a Horch nevet a készülő járművekhez (bár ahogy fentebb írtuk, 1958-ig maga a név még használatban maradt). Így született meg helyette, már az IFA alá tagozódva, az a VEB Automobilwerk Zwickau, ami a később a Trabantot is gyártó VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau elődje volt.

