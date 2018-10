1953. május 29-én Edmund Hillary új-zélandi hegymászó és Tenzing Norgay nepáli serpa felért a Mount Everest 8848 méter magas csúcsára, először meghódítva a Föld legmagasabb pontját. A hegymászókat segítő technika azóta elképesztően sokat fejlődött, ennek köszönhetően az Everestet megmászták már többek között 13 éves gyerekek, egy 69 éves, duplán amputált lábú bácsi, és egy vak hegymászó is. A laikus azt gondolná, hogy ha ők mind felértek a világ tetejére, kicsit elveszítette a sportértékét az egész hegymászósdi, elvégre ennél magasabbra már nem lehet mászni.

Ez azonban annyira nem igaz, hogy 65 évvel a világ legmagasabb hegycsúcsának megmászása után még mindig több száz, akár ezer szűz hegy lehet a Földön, amelyeknek a tetején még sosem járt ember. A számukat senki nem tudja pontosan, mivel egészen a legutóbbi időkig, a műholdas térképek, a GPS és a digitális kamerák elterjedéséig az isten háta mögötti hegycsúcsok megmászása és annak dokumentálása elég hektikus és megbízhatatlan volt. (Ebből fakad például az egyik legrégibb hegymászó legenda, ami szerint George Mallory és Andrew Irvine már 1924-ben feljutott az Everestre, és a visszaúton érte őket halálos baleset.)

Annak, hogy egy hegycsúcs máig meghódítatlan maradt, három oka lehet:

Nem engedik oda a hegymászókat. Próbálkoznak ugyan a megmászással, de sikertelenül. El sem indulnak, annyira reménytelen az egész.

Mind a háromra mutatunk egy-egy példát.

A Gangkhar Puensum látképe az Ura-völgyből

A Gangkhar Puensum a maga 7570 méterével a világ legmagasabb megmászatlan hegycsúcsa. A hegy Bhután és Tibet határán fekszik, maga a csúcs a bhutáni oldalon van. A világ elől sokáig elzárkózó ország (1974-ben engedték be az első turistát) 1983-ban engedélyezte először a hegymászást, és 1994-ben ezt rögtön le is korlátozta a 6000 méternél alacsonyabb csúcsokra, aztán 2003-ban teljesen betiltották újra. Az ok: a helyiek hite szerint az égbe törő hegycsúcsok istenek és szellemek lakóhelyei, szent helyek, amiknek halandó ember jobb ha nem zavarja a nyugalmát. Abban a bő tíz évben, míg szabad volt mászni, egyetlen expedíció sem járt sikerrel, sőt, igazából feltérképezni is csak úgy-ahogy sikerült a hegy környékét. 1998-ban egy japán mászócsapat a tibeti oldalról próbálkozott meg a csúcs meghódításával, amihez a kínai államtól meg is kapták az engedélyt. A dologból még az indulás előtt komoly diplomáciai botrány lett, egyrészt a bhutáni tilalom okán, másrészt a mindig is feszült tibeti-kínai viszony miatt - így aztán az engedélyt végül homályos körülmények között visszavonták. Azóta senki nem próbálkozott a Gangkhar Puensum megmászásával.

A Karjiang I csúcs a maga 7221 méterével szintén ezen a környéken helyezkedik el, de a tibeti oldalon, így legálisan mászható. Nem túl gyakran próbálkoznak vele, mert már maga a hegy környéke is nagyon nehezen megközelíthető, a csúcs pedig különösen meredek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a hegyen különösen sok a lavina, és az időjárás extrém módon változékony, így tulajdonképpen orosz rulett minden egyes lépés a csúcs felé. Valószínűleg ez a legmagasabb hegycsúcs a világon, amit szabad lenne megmászni, mégsem sikerült még senkinek.

Végül ejtsünk szót a Mount Siple-ről, ami mindössze 3110 méteres, mégsem mászták még meg, sőt, meg sem próbálták. Ennek fő oka, hogy szinte szó szerint a világ végén van: egy apró, mindössze 6000 négyzetkilométeres lakatlan szigeten fekszik az Antarktisz partjainál. A hegy egy vulkán; hogy aktív-e, arról nincsenek biztos adatok, mindenesetre mostanában nem tört ki. Már maga a sziget is nehezen, és az időjárás miatt ritkán megközelíthető, alig feltérképezett, nem is beszélve magáról a hegyről - aminek csúcsa valójában nincs is, csak egy gigászi, 4x5 kilométeres kürtője. Legutóbb 2017-ben járt a közelében expedíció, akik megállapították, hogy egy csomó pingvin él a szigeten, és egészen csodálatos síterep lenne, már ha létezne olyan őrült, aki elmegy oda a világ végére, kivárja a megfelelő időt, és felmászik 3000 méter közelébe, hogy onnan aztán lecsússzon egészen a tengerpartig.