Két, látszólag összefüggéstelen esemény arra enged következtetni, hogy Oroszország olyan technológiát fejlesztett, amivel összezavarható a globális helymeghatározás (GPS) rendszere. A szóban forgó jelenségek: egy balti-tengeri tájékozódási anomália, illetve egy megmagyarázhatatlan koordinációs hiba a Pokémon Go nevű mobiljátékban. De mi közük ezeknek egymáshoz?

Az egész tavaly június 22-én kezdődött, amikor egy hajó navigációs rendszere rettentő furcsa hibát produkált az oroszországi Novorosszijszk közelében. A New Scientist cikke szerint a GPS helymeghatározó rendszer azt mutatta, hogy a hajó nem a Fekete-tengeren halad, hanem a szárazföldön, 32 kilométerre a parttól, a Gelendzik Repülőtér közelében.

A kapitány először arra gyanakodott, hogy a fedélzeti GPS hibásodott meg, de kapcsolatba lépett a közelben lévő hajókkal. Az automatikus azonosító rendszer, az AIS azt mutatta, hogy a hajók szintén a reptér közelében vannak. Az incidens legalább 20 hajót érintett, így kizárható volt a navigációs rendszer hibája.

Noha az esetet nem erősítették meg hivatalosan, a szakértők arra gyanakodtak, hogy

ez lehet az első dokumentált esete a GPS helymeghatározó rendszer meghekkelésének. Ez olyan támadástípus, amire a szakértők már régóta figyelmeztetnek, de élesben még sosem láttak ilyet.

Bár bizonyítani nem tudják, egyre inkább úgy tűnik, hogy az oroszok egy olyan rendszerrel kísérleteznek, ami összezavarhatja a GPS-t: hamis jeleket bocsát ki, és így téveszti meg a geolokációs rendszert. Bár ez főleg a Fekete-tenger hajóit érintette, a rendszert elsősorban harcászati, azon belül rakétavédelmi célokra lehet használni. Mivel a drónok, okosbombák, célkövető rakéták, illetve a szárazföldi egységek is a GPS-t használják a tájékozódáshoz, a rendszer eltájolása lehetetlenné teszi a precíziós csapásmérést és a navigációt.

A Fekete-tengeri Bermuda-háromszög rejtélye alighanem megoldatlan lett volna, ha nincs a Pokémon Go. A Nintendo mobiljátéka erősen épít a kiterjesztett valóságra, illetve a GPS alapú helymeghatározásra. Egyes játékosok tudatosan építenek az úgynevezett GPS spoofing nevű taktikára , ami elhiteti a telefonnal, hogy máshol vannak; így olyan ritka pokémonokat gyűjthetnek be, amilyeneket a lakóhelyük közelében nem találhatnának.

A helyzet akkor kezdett gyanússá válni, amikor a játék világszerte, így Oroszországban is elterjedt. A Kreml közelében játszók arra panaszkodtak, hogy a Pokémon Go helymeghatározása igen furcsán viselkedik. Azt már korábban is megfigyelték, hogy Moszkva belvárosában a GPS hajlandó meghülyülni, de a Pokémon Go népszerűvé válásával tömegjelenséggé fajult a dolog:

a pokémonvadászok arra panaszkodtak, hogy bár a Kreml közelében játszottak, a helymeghatározó szerint 32 kilométerrel arrébb, a Vnukovo Repülőtéren voltak.

Rossz GPS koordináták, 32 kilométerrel eltájolt geolokáció, repülőtérként megadott tartózkodási hely – pont ugyanazok a tünetek, mint a Fekete-tengeri incidensnél.

Ha az oroszok csakugyan GPS spoofinggal kísérleteznek, annak stratégiai okai lehetnek: valószínűleg így védekeznének a NATO irányított okosbombái és a GPS navigációra építő rakétatámadások ellen. Az Inside GNSS elemzése szerint országszerte legalább 250 ezer adótornyot szereltek föl hasonló védelmi eszközökkel.

(The Drive | Maritime Executive | Moscow Times | New Scientist | Inside GNSS)

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom