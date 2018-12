Sokszor mondjuk azt, hogy pechünk volt, ha valami önhibánkon kívül nem jött össze, vagy balszerencsésen alakult, de jobb nem belegondolni abba, mennyire sopánkodnánk akkor, ha egyszer igazi pechünk lenne. Jó esetben néhány égési sérülésről panaszkodhatnánk, rosszabb esetben meg nem is élnénk túl.

Ha hallják a pech szót, a legtöbben a hangzása alapján német eredetet tippelnek, nagyon helyesen. A pech egyfelől a németeknél is pechet jelent, de a szótárban a szurok is szerepel a magyar jelentések között. De miért lenne balszerencsés a szurok?

A szurkot a középkorban egy csomó hasznos dologra használták: tetőszigetelésre, világításra, bőrpuhításra, de még sebkezelésre is. A rendszerint fenyőből kinyerhető kőolajszármazék jó éghetősége miatt fegyverek felturbózására is tökéletesen alkalmas volt, a gyújtónyilakat rendszerint szurokba mártották, de a szurok önmagában is halálos fegyver volt. Ahogy az az Egri csillagokban is olvasható, a várvédők egyszerűen forró szurokkal öntötték le a falat rohamozó ellent, akik közül, ha nem is égtek szénné mindannyian, de sokkot kaptak a hőtől, és harcképtelenné váltak a csúnya égési sérüléseik miatt. Ha valakit leöntöttek szurokkal, arra mondták a németek, hogy Pech gehabt, tehát pechje volt.

Ahogy említettük, a szurok szigetelésre is alkalmas, és ezt a tulajdonságát használták ki söröshordóknál. Manapság acélhordókban szállítják a söröket, de még az 1800-as években is fahordókban tárolták az italt. Míg a whiskeynél vagy a bornál akár jó ízeket is hozhat, ha fahordóban érlelik, addig a sörnél nem kifejezetten előnyös, ha tölgyfából oldódnak bele ízanyagok. Éppen ezért a fahordók belsejét filmszerű rétegben szurokkal vonták be. A szurkot egyenletesen vitték fel a hordó falára, de előfordult, hogy egy-egy darab levált a szigetelőanyagból, ami aztán a szomjas sörivó korsójába is belekerülhetett. Ekkor is tényleg pechje volt az egyszeri fogyasztónak. Ez persze relatív, mert ilyenkor általában a kocsmárosnak állnia kellett az ital árát. És amúgy is, mire a pohár aljára ért valaki, már eleget ivott.

A pechfógel (pechvogel) kifejezést is ismerjük a magyarban, a sokat szerencsétlenkedő emberekre mondjuk. A vogel szó is a németből jön, madarat jelent, a szóösszetétel pedig egy ősi vadászati módszerre utal. A kisebb madarakat is le lehet puffantani vagy nyilazni, de sokkal kevesebb erőfeszítést igényel a csapdázásuk. A szurok pedig úgy jön ide, hogy közismert módon nemcsak ég, hanem ragad is. Így elég volt kifigyelni, melyik bokrokon, faágakon szerettek üldögélni a madarak. Az ágakat bekenték szurokkal, aztán hiába tapicskoltak a madarak, nem tudtak szabadulni. Ez nekik is elég nagy pech volt, mert nem azért fogták el őket, hogy meggyűrűzzék, hanem rendszerint az étkezőasztalon kötöttek ki.

(Focus ¦Merkur ¦Youtube )

