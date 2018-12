Az utolsó Holdküldetés, az Apollo-17 parancsnokát megmentő prosztatamasszázshoz képest jóval emelkedettebb űrtörténeti gyöngyszemet köszönhetünk az első Holdküldetésnek, az Apollo-8-nak. Az Apollo-program során ez volt az első küldetés, aminek célja már a Hold volt, Frank Borman parancsnok, Jim Lovell parancsnokimodul-pilóta és Bill Anders holdkomppilóta elsődleges feladata az összes űrhajózó rendszer tesztelése volt, és a landolás kivételével szinte az összes olyan feladatot végrehajtották, amit pár hónappal később a történelmi Apollo-11 űrhajósai.

Az Apollo-8 űrhajója a karácsonyi bevásárlási láz utolsó napjaiban, 1968. december 21-én indult útnak, és pontosan december 24-én állt Hold körüli pályára, hogy a terv szerint tízszer megkerülje azt. Borman, Lovell és Anders egyik fő feladata ekkor a Hold felszínének megfigyelése, fényképezése volt, különös tekintettel az Apollo-11 leendő leszállóhelyére, a Nyugalom Tengerére. A nyolcadik kör után, a hazatérő manőver előtt nem sokkal, az űrhajósok egy újabb élő tévéadásra készültek, mivel a NASA többször is közvetített tévénézők millióinak az úttörő utazás egyes állomásairól. A küldetés amúgy is sok tekintetben rendkívüli volt, egy sor elsőséget besöpörve a szovjetekkel való űrversenyben, de amikor Anders holdkomppilóta bejelentkezett a kor legnézettebb tévéadásába, olyan történt, ami még korábban soha.

Anders kinézett az ablakon és már-már költői szavakkal tolmácsolta a tévénézőknek, mit lát a három asztronauta, miközben a Hold még sötétbe burkolódzó felszíne felett suhannak:

A síkság közepén repedések vagy törésvonalak sorozata: körülbelül három lépésnyire délre futnak le. Az északi párhuzamos törésvonal mintázata középre tart. Remélem, hogy ti, mindannyian ott a Földön, már látjátok, hogy miért mondjuk, hogy meglehetősen baljóslatú a látóhatár, hogy ez egy nagyon sötét és barátságtalan hely. Most továbbrepülünk és megközelítjük a Nyugalom Tengerét, ami egyike a leendő holdraszállás számára kiválasztott sima landolóhelyeknek, sima, hogy megkönnyítse az első landolási kísérletet, hogy ne kelljen hegyeket kerülgetni. Most a holdi napkelte hosszú árnyékait láthatjuk. És most, hogy közelítünk a holdi napkeltéhez, az Apollo-8 legénysége szeretne egy üzenetet küldeni a Föld összes lakójának.