Ki ne hallott már a Cornelius G. Kolff komp 1963-as tragédiájáról, amikor Kennedy elnök meggyilkolásának napján, 400 New York-i ingázóval a fedélzetén a mélybe rántotta egy hatalmas polip? E tragédia legalább olyan híres, mint a Barnum-cirkusz elefántjainak 1929-es halálos tombolása a Brooklyn hídon. Mindkét katasztrófának szobor állít emléket a New York-i East River mellett húzódó Brooklyn parkban. Talán mégsem hallottak ezekről a szerencsétlenségekről? Talán azért lehetséges ez, mert sosem történtek meg.

1929. október 29-én, a fekete kedden, amikor a New York-i tőzsde összeomlása elérte a mélypontot, és a gazdasági világválság elkezdődött, egy másik tragédia is történt New Yorkban. A Brooklyn híd megnyitása óta hagyomány volt, hogy a világhírű Barnum-cirkusz elefántjait áthajtották a hídon, és ezt tömegek éljenezték végig az út mentén. 1929-ben azonban valami megijesztette a hatalmas állatokat, és gyilkos tombolásba kezdtek.

A tömeg pánikban tört ki, így akiket nem az elefántok (a szupersztár Jumbo és két társa) tapostak el, azokat a tömeg tiporta halálra. Káosz lett úrrá a környéken, végül két elefánt belehalt a sérüléseibe. Jumbo nyomtalanul eltűnt, azt rebesgetik, hogy a Holland-alagúton keresztül sikerült elmenekülnie, és boldogan élt egy elefántmenhelyen. Sajnos azonban a tőzsdepánik híre elfeledtette az emberekkel e tragédiát, ezért áll a Brooklyn parkban a katasztrófa emlékműve.

A manhattani Battery parkban (vagy másutt, minthogy az emlékművek valójában hungarocellből vannak, így mozgathatók) egy másik szobor emlékezik egy még szörnyűbb szerencsétlenségre, a Cornelius G. Kolff gőzös komp 1963. november 22-i nyom nélküli eltűnésére. A hajnali órákban a komp fedélzetén 400 munkába igyekvő ember utazott, amikor szívókorongos karok emelkedtek ki a vízből, és a mélybe húzták a hajót. A szemtanúk szerint egy hatalmas polip végzett a komppal, és összes utasával.

Mindössze néhány roncsdarabot találtak, rajtuk óriási tapadókorongok okozta sérülésekkel. Ez volt Amerika történelmének legnagyobb, tengeri óriás okozta tragédiája. Sajnos azonban aznap lőtték le John F. Kennedy elnököt Dallasban, így már senki sem törődött a Cornelius G. Kolff áldozataival.

Ezek az események sosem történtek meg,

az emlékművek mégis állnak. A turisták fényképezkednek mellettük, egy részük vélhetően azt gondolja, hogy valós eseményekre utalnak. Az alkotó Joseph Reginella szobrász később azt nyilatkozta, a fiktív katasztrófákat unokaöccse szórakoztatására találta ki. Azóta egész fiktív univerzumot épített az elképzelt események köré, dokumentumfilmekkel, újsághírekkel, ajándéktárgyakkal.

Az elefántos tömegpániknak mégis van némi valóságalapja. Nem sokkal azután, hogy 13 évnyi építés után 1883-ban megnyitották a Brooklyn hidat, egy nő esett le a lépcsőkről, és ennek folyományaként valós tömegpánik alakult ki, tizenketten meghaltak. Az emberek ettől kezdve nem bíztak a híd biztonságosságában, ezért a rendkívül médiaérzékeny Barnum kapott az alkalmon, és cirkuszát reklámozva valóban áthajtott egy csordányi elefántot, tevéket, zebrákat és még sokféle cirkuszi állatot a hídon, bizonyítandó annak stabilitását.

