Nagyjából hét évvel ezelőtt, 2012. február 19-én szenzációs hír járta be a világsajtót (testvérlapunk, a TotalCar is megírta) egy svéd férfiról, akit igluvá fagyott kocsijában két hónap után találtak meg élve a svéd vadonban. Az akkor 44 éves Peter Skyllbergre nem sokkal az északi sarkkörtől délre bukkantak hómobilos kirándulók, akik a semmi közepén, rengeteg hóval borított autóban saját meglepetésükre egy túlélőt találtak.

Akkoriban elég kemény tél volt Svédországban, időnként -30 fokra is hűlt a levegő, Skyllberg mégsem fagyott halálra különleges véletlenek szerencsés összejátszásának köszönhetően.

Skyllbergnek többszörösen is szerencséje volt, mert a kocsijában volt vele meleg ruházat, egy meleg hálózsák, azzal pedig, hogy elég gyorsan vastag hóréteg hullott a kocsira, a szigetelés is meg lett oldva, egy kvázi természetes iglu formájában. Nagyjából az történt vele, mint kollégáinkkal, akik a Magas-Tátrában töltöttek jégveremben egy éjszakát pár éve, csakhogy Skyllberg két hónapig volt a kocsiból létrejött veremben.

A Telegraph 2012-es cikke szerint ezzel nagyjából azt sikerült elérnie, hogy a kocsiban ne kerüljön fagypont alá a hőmérséklet, a többit a meleg ruhák és a hálózsák oldotta meg. A rendes iglukban ugyanis 0 fok alá is hűlhet a levegő, de megfelelő védelem (ruha és hálózsák) esetén megőrizhető a test hője. Ez persze még nem magyarázat arra, hogy hogyan nem halt éhen.

A cikkben megszólaltatott dr. Ulf Segerberg (a Noorland egyetemi kórház vezetője) szerint megfelelő folyadékpótlással (ezt a hóval oldotta meg) egy hónapig ki lehet bírni szilárd táplálék nélkül, nagyobb zsírtartalékkal pedig akár tovább is, csak a végére úgy fog kinézni az ember, mint mondjuk Christian Bale A gépész című filmben. Skyllberg közel 20 kilót fogyott a két hónapos fogság alatt. A túlélésben a hideg miatt lelassult anyagcseréje is fontos szerepet játszott, ahogy az is, hogy a hó sosem volt annyira tömör, hogy ne szellőzzön eléggé, ezzel friss levegőt biztosítva az autóban.

Nagyjából olyasmi játszódott le a férfi szervezetében, mint a téli álmot alvó emlősöknél, csak nem annyira drasztikus módon – a fekete medvék szívverése ugyanis annyira lelassulhat, hogy csak tíz másodpercenként ver egyet, ez viszont már rég szívelégtelenségnek számítana az embereknél.

Segerberg persze elismerte, hogy Skyllbergéhez hasonló esettel egy emberöltő alatt nagyjából egyszer találkozni, a többség ugyanis halálra fagy ilyen körülmények között.

A BBC a férfi megtalálása után összeszedett pár esetet, amiben meglepően sokáig maradtak életben emberek táplálék nélkül, így például

a japán Ucsikosi Mitutaka, aki túrázás közben tévedt el 2006-ban, és 24 napi bolyongás után 22 fokosra hűlt testhőmérséklettel került elő,

a 2011-ben Nevadában eltűnt 56 éves kanadai nő, aki 50 napig élt túl forrásvizen, pár cukorkán és diákcsemegén.

A cikkben kiemelik dr. Mike Stroud szakvéleményét, aki szerint nagyjából 60 nap után halnak éhen a börtönben éhségsztrájkolók, így hidegebb körülmények között Skyllberg túlélése elképzelhető volt, ha nem is túl valószínű.

De hogy ragadt a vadonban?

A kocsiban alvás nem volt újdonság Skyllberg számára, aki 2011 májusától autójában élt, miután egy rosszul sikerült házfelújítási projektben nagyjából 50 millió forintot bukott. Ezután tűnt el a szomszédai szerint amúgy is magának való férfi.

A szenzációs sztori után a Telegraph jobban utánament a történetnek; a hatalmas adósságba került férfi önszántából költözhetett a vadon szélére, ahol eleinte sátorban lakott, majd onnan – valószínűleg a hideg közeledtével – a kocsijába költözött. Ugyan a kocsitól nem messze több hómobil-túraút is található, amik mentén segítséget kérhetett volna, de látszólag saját döntése volt, hogy elvágja magát a civilizációtól. Amikor februárban rátaláltak a hatóságok, őket is megpróbálta elkergetni azzal, hogy szándékosan hibernálta magát, nincs szüksége segítségre.

A történetben két gyengébb pont is felmerült. Az egyik megtaláló szerint a kocsi nem volt teljesen behavazva, a jobb oldali ajtókon jóval kevesebb hó volt, mint a többin, és ott akár ki-be mászhatott a férfi, de ezt több, a mentésben résztvevő is cáfolta, akik végig érintetlen havat láttak csak a kocsi körül, tehát nem valószínű, hogy Skyllberg az autót elhagyva bárhol táplálékhoz jutott volna a tél közepén.

Más szemtanúk pedig arról beszéltek, hogy januárban már pár kiránduló rátalált az autóra, de abban nem találtak senkit, és miután a rendszám alapján jelentették a rendőrségen, csak azt a választ kapták, hogy a jármű nem lopott, csak szokatlan helyen parkol, így a hatóságnak nincs vele dolga.

Egyik verzióra sem érkezett meggyőző bizonyíték, a helyiek többsége pedig hitelt adott Skyllberg sztorijának, miszerint a férfi két hónapig volt a hó fogságában – igaz, látszólag saját döntéséből. Ezt erősítheti az is, hogy a két hónap alatt senki nem találkozott Skyllberggel.

A férfi soha nem árulta el, miért költözött autójával a vadon szélére, és miért nem próbált segítséget kérni. 2012-ben a Discovery Channel dokumentumfilmben dolgozta fel a történteket.

