Az 1982-ben 72 évesen meghalt Sir Douglas Bader az angol légierőben szolgált, 1928-33 és 1939-46 között vadászpilótaként. 22 légi csatát nyert meg szólóban, négyet segítséggel, emellett hat valószínűsíthető győzelmet, egy valószínűsíthető társgyőzelmet és 11, csatában megrongált ellenséges gépet tulajdonítanak neki. 1941-45 között hadifogoly volt, miután a német megszállás alatt levő Franciaország fölött volt kénytelen kiugrani a repülőgépéből.

Részt vett többek között a dunkerque-i csatában és az azt követő, a brit katonákat a csatorna túlpartjára menekítő Dinamó hadműveletben, a II. világháború egyik legnagyobb légi ütközetében, az angliai csatában és több nyugati fronti bevetésen, vagyis a második világháború elég sok jelentős mozzanatánál ott volt. Mégsem ezek miatt különleges, hiszen hasonló pilótából azért elég sok akadt, hanem azért, mert

a második világháborúban lábak nélkül, többnyire műlábbal vette fel a harcot a tengelyhatalmak ellen.

Bader 1928-ban csatlakozott a Brit Királyi Légierőhöz, ahol a kiképzése után 1931 decemberében súlyos balesetet szenvedett – épp légi mutatványokat mutatott be, amikor lezuhant. A balesetbe majdnem belehalt, de végül felépült, a lábait viszont amputálni kellett – egyet térd fölött, egyet pedig térd alatt. Ennek ellenére újra letette a pilótavizsgát, de orvosi utasításra elbocsátották a légierőtől. A második világháború kitörésekor viszont újra szolgálatba hívták, és mint kiderült, 1931-balesete miatt nem várt előnyre tett szert pilótatársaival szemben.

A levegőben manőverezés közben ugyanis a nagyobb g-erők hatására a vér kiszorul az agyból. A modern harci gépeken már a pilóták alapfelszereltségének részét képezi a g-ruha, ami nyomás gyakorlásával megakadályozza, hogy a vér a tehetetlenség miatt a lábba áramoljon. A második világháború elején viszont még hasonló technika nem terjedt el széles körben, leginkább 1941-42 környékén kerültek ilyenfajta ruhák a szövetségesek pilótára.

Morbid, de azzal, hogy Badernek nem voltak épek a lábai, a vér nem tudott olyan messzire áramlani a felsőtestéből, ezzel a nagy g-hatást jelentő manőverek közben tovább maradt eszméleténél, részben ennek is köszönhette sikerét.

A műláb-bombázás

1941. augusztus 9-én, az utolsó sikeres légi csatájában viszont megsérült a Spitfire gépe, miközben lelőtt egy Messerschmidt-109F-et. A gépből kiugorva hadifogságba került, közben viszont elvesztette jobb műlábát. A német fogolytábor vezetői hamar rájöttek, hogy egy háborús hőssel van dolguk – maga Hermann Göring engedélyezte, hogy megműtsék a katapultálásban megsérült pilótát –, és gyorsan értesítették a briteket, hogy a foglyul ejtett Bader műlábakra szorul.

A britek végül augusztus 19-én, egy bombázóról dobtak le egy kisebb csomagot a fogolytáborra, benne egy pótműlábbal Badernek. Ennek a pilóta annyira megörült, hogy négyszer is szökni próbált, emiatt aztán éjszakára elvették a műlábait, hogy ne tudjon hasonló akciókba kezdeni, majd 1942 augusztusában a szökésbiztosnak titulált Colditz erődbe szállították, ahonnan 1945. április 15-én szabadult az amerikai hadseregnek köszönhetően.

A következő évtizedekben a mozgássérültek jogaiért harcolt, ezért 1976-ban lovaggá is ütötték, nevét egy alapítvány viseli. Életéről 1954-ben könyv, 1956-ban film készült Reach for the Sky címmel.

