Vannak, akik szuperhősnek születnek, vannak, akik egyszer csak azok lesznek például egy pókcsípéstől, és vannak azok a gazdag szuperhősök, akik mindenfajta adakozás helyett egyszerűen magukat ruházzák fel menő cuccokkal. Ez talán a legnehezebb: a pénz önmagában nem elég, kell hozzá olyan tudás, innováció és laboratórium is, ami ezt lehetővé teszi. A filmekből úgy tűnik, hogy erre a világ pénze sem elég, pedig alaposabban megvizsgálva a helyzetet, kitűnik, hogy a világ leggazdagabb embereinek vagyona többszöröse a szuperhősök fiktív vagyonának.

Bill Gates gond nélkül lehetne Vasember, Jeff Bezos pedig még a válása után is kitalálhatná hobbinak, hogy Batman legyen éjszakánként.

Hogy a világ leggazdagabb embereinek van menőbb élete vagy a szuperhősöknek, azt mindenki döntse el maga, de néhány szuperhős nem csak abban jó, hogy megmentse a világot, de a saját univerzumában hatalmas gazdasági befolyással is bír. De lássuk a képregény-karakterek és a valódi gazdagemberek toplistáiról az érdekesebb szereplőket párhuzamosan!

Nő is felkerült a listára

Jó hír, hogy a szuperhősök univerzumában egy nő is lehet sikeres üzletasszony és meg is mentheti a világot. Ott van például Emma Frost, aki gazdag családba született ugyan, de a szüleitől sok érzelmi támogatásra nem számíthatott, az iskolában sem volt valami népszerű, vagyis még ha az ebédpénz nem is okozott neki gondot, azért nem volt irigylésre méltó gyerekkora. Népszerűségén az sem dobott túl sokat, hogy telepatikus képességei vannak, így nem csoda, hogy beszippantotta a rossz oldal - de aztán észbe kapott, és csatlakozott Xavier professzor csapatához, az X-Menhez.

Ez a háttértörténet eléggé felszínes kivonata Emma Frost sztorijának, de a Frost elektronikai konglomerátum vezetőjeként az üzleti életben is nyilvánvalóan remekül kamatoztatni tudta természetfeletti képességeit is, így a vagyona folyamatosan gyarapodott. Az üzleti elemzők szerint olyan 1-3 milliárd dollár közötti vagyonról beszélünk, de lehet még ennél is több. Egyébként a Forbes listája szerint egymilliárd eurónyi pénze Mészáros Lőrincnek is van, vagyis akár ő is lehetne szuperhős. Hogy mi lenne a szuperképessége, azt most inkább hagyjuk, messzire vezetne.

Az elismert tudós a negyedik a listán

A lista negyedik helyét Charles Xavier foglalja el, az ő története sem mentes a tragédiáktól, vagyis emiatt nem valószínű, hogy bárki is irigyli. A vagyona miatt már annál inkább, ugyanis a becslések szerint 3,5 milliárd dollárja van. Az egyértelmű, hogy egy szuperhős csapathoz nem elég, hogy megtalálja az ember a megfelelő szuperhősöket, vagy a magániskolájában képezzen tehetséges fiatalokat, de temérdek mennyiségű pénzre is szüksége van. A génmutáció világszerte elismert szakértőjeként nincs arról pontos információ, hogy mekkora a vagyona, de Fantomex ekkora összeggel próbálta zsarolni az Új X-Men képregény 129-es részében, ezért ezzel az összeggel a negyedik lett a listán.

Fotó: outnow.ch Charles Xavier

Batman a vagyonának jelentős részét eljótékonykodja

Azt mindenki tudja, hogy Bruce Wayne elég tehetős volt ahhoz, hogy mindenfajta kütyü kifejlesztésével szuperhős legyen belőle. Ő is gazdag családba született, de nem valami irigylésre méltó az ő gyerekkora sem, hiszen eleve az vezette a szuperhősség felé, hogy a szüleit meggyilkolták. A Forbes becslése szerint a vagyona 9,3 milliárd dollár, míg a Wayne Vállalat éves bevételét 31,3 milliárd dollárra becsülik. A vállalat egyébként katonai védelmi rendszerekkel is foglalkozik, és annyira szerteágazó a céghálója, hogy gyakorlatilag minden szektorban érintett.

A Forbes 2019-es gazdagember-listáján Warren Buffett a harmadik a 82,5 milliárd dolláros vagyonával, azaz majdnem tízszeres a vagyona, Batmanhez képest - igaz ő is megígérte, hogy ennek 99 százalékát jótékonyságra fordítja majd. Ami valószínűleg jobb ötlet, mint 88 évesen nekiállni latex kezeslábasban kommandózni és kütyüket fejleszteni.

Vasember csak a második

12,4 milliárd dollár a Vasember vagyona, ezzel a szuperhősök listáján a második, a Forbes listáján azonban Bill Gates a második, akinek 96,5 milliárdra becsülik a vagyonát. Ő is nagy filantróp, feleségével a világ legnagyobb magán jótékonysági szervezete az övék, aminek alapvetései, hogy életeket mentsenek, és javítsanak a világ egészségügyének helyzetén. Tony Stark is szokott adakozni, de sokkal visszafogottabban. Talán azért, mert Stark cége nem megy olyan jól mint Batmané, az éves bevétele 20,3 milliárd dollárra tehető. A személyes vagyona mégis nagyobb, ezt a legtöbben azzal magyarázzák, hogy Wayne nagyon sokat jótékonykodik. Pedig Tony Stark cége is hasonló terepen mozog, ő is a hadseregnek szállít védelmi eszközöket és fegyvereket, csak ő egy másik univerzumban.

Fekete Párduc az egész világot megvehetné

T'Challa a maga 90,7 billió dolláros vagyonával messze lekörözi Jeff Bezost, az Amazon alapítóját, aki a valódi világ leggazdagabb embere a Forbes szerint a maga 134 milliárd dollárjával. Míg Bezos pénze az Amazon ötletéből, és a többi sikeres befektetéséből fakad, addig T'Challa, vagyis a Fekete Párduc nem szimplán a leggazdagabb szuperhős, hanem minden idők leggazdagabb kitalált karaktere is, még Dagobert bácsi, vagy a csokigyáras Willy Wonka is megirigyelheti.

Lehet, hogy Wayne vagy Stark sikeres üzletemberek, de T'Challa egy egész ország ura. Persze erre lehet példaként hozni Thort, is, de ő hiába küzd, még az ötös listára sem került fel, merthogy náluk Asgardban nincs vibránium, Wakandában viszont van. Az egyébként technológiai szempontból is rendkívül fejlett országnak kétségkívül a vibránium miatt van rengeteg pénze, mivel a misztikus tulajdonságokkal felruházott anyag nagyon drága. A Fantasztikus Négyes képregényekből derül ki, hogy a vibránium egy grammja 10 ezer dollárba kerül. Itt meg kell jegyezni, hogy Amerika Kapitány pajzsa teljes egészében ebből készült, szóval az sem egy olcsó darab. A Doomwar képregényből pedig az derül ki, hogy Wakandában nagyjából tízezer tonnányi vibrániumot lehet kitermelni, szóval hiába vannak Vasembernek meg Batmannek menő autói, ha a Fekete Párducnak egymagának több pénze van, mint az egész valóságos világ GDP-je.

(Borítókép montázs: Jeff Bezos, háttér: A sötét lovag. Fotó: Michael Kovac / Getty Images Hungary / outnow.ch)

