Mind sokat hallottuk már, főleg, amikor panaszkodunk, hogy “meg tudod csinálni!”, meg hogy “lehetne rosszabb is.” Ezek számomra mindig is üres, feleslegesen optimista megnyilvánulásoknak hangoztak, de szerencsére van, aki jobban megszívleli ezeket, mert hisz a pozitív gondolkodás erejében.

Egy egész iparág épül ezekre az emberekre. A motivációs előadók és az ő hallgatóságuk mind abban hisznek, hogy a hozzáállásukkal megváltoztathatják a világot. Az előadók többsége valami komolyabb trauma vagy megvilágosodás hatására döntött úgy, hogy segíteni próbál másokon tréningek és beszédek segítségével. Ilyenek például Eric Thomas, aki 16 évesen hajléktalanná vált vagy Tonny Robinson, aki saját elmondása szerint problémás családba született.

Vannak olyan előadók is, akik valamilyen testi fogyatékossággal küzdöttek meg, és ebből merítenek erőt és inspirációt az előadásokhoz. Ilyen például a végtagok nélkül született Nick Vujicic, vagy a karok nélkül született Jessica Cox, cikkünk főszereplője, az első nő, aki kezek nélkül vezet repülőt.

Cox 1983-ban született, karok nélkül.

Ez teljesen váratlanul érte őket, mivel a terhesség alatti tesztekből semmi ilyen probléma nem derült ki. Úgy döntöttek, hogy a nyilvánvaló nehézségek ellenére lányukat átlagos állami iskolába íratják.

Cox soha nem vágyott különleges bánásmódra, így mindent ugyanúgy csinált, mint osztálytársai. Egy iskolai rendezvényen legyűrte félelmét, és nagyobb közönség előtt táncolt, ami után rájött, hogy bármit meg tud csinálni, amit csak akar. Karprotézist is csak 11 évig használt, mert nem érezte a kapcsolatot a segédeszközökkel. Sokkal könnyebbnek tartotta inkább a lábait használni. 25 szó/perc sebességgel tud gépelni a lábaival, és még a kontaktlencséjét is be tudja helyezni. Így szerzett jogosítványt, három danos taekwondo fekete övet és búvárengedélyt is.

Miután 2005-ben lediplomázott az Arizonai Egyetemen, úgy döntött, repülni szeretne. Kicsit ellentmondásos módon fiatalabb korában még rettegett, amikor repülőre kellett szállnia.

Minden alkalommal, amikor repülővel utaztam, csak Istenhez imádkoztam, hogy vigyázzon rám

– emlékezett vissza Cox, hogyan félt a repüléstől.

Ez egészen addig tartott, míg egy kisgépes pilóta meg nem engedte, hogy mellé üljön és a lábával vezethesse a gépet. Azonnal nekiállt keresni egy oktatót, aki elvállalná, valamint egy gépet, aminek a kialakítása passzolt a testi sajátosságaihoz. Három évig tartott, míg megszerezte a pilótaengedélyt az ERCO Ercoupe 415C típusú repülőre, és ez nem volt könnyű folyamat.

Egy interjúban azt mesélte, hogy beállított egy képet a kisrepülőről háttérképként a számítógépére, és amikor kételkedett magában, ebből merített erőt. Ilyen élmények után nem nehéz megérteni, hogyan lett belőle motivációs előadó. Napjainkban Jessica a világot járja és közönségét cselekvésre ösztönzi. Saját előadásain kívül szerepelt több talkshow-ban is, többek között beszélgetett Ellen DeGeneressel, Oprah Winfreyvel, valamint megjelent a Fox és a BBC műsoraiban is.

Voltak példaképeim és vezetőim. Mivel ilyen támogatást kaptam, most az én felelősségem, hogy támogassam a következő generációkat

– mondta.

