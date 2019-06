1995 augusztusában egy Foutanga Babani Sissoko nevű, elegáns üzletember tért be Dubajban a helyi Dubai Islamic Bank központi irodájába. Autóvásárláshoz akart kölcsönt felvenni. Mivel elég nagy pályás ügyfélnek tűnt, személyesen az iroda vezetője tárgyalt vele, és persze meg is kapta a kölcsönt. Annyira összehaverkodtak, hogy az üzletember rögtön meg is hívta vacsorára, ahol mintegy mellékesen elhintette neki, hogy a fekete mágia mestere, és hatalmában áll varázslattal bármekkora készpénzt megduplázni (hogy akkor miért volt szüksége autóhitelre, homályban maradt). Az iszlám kultúrkörben a fekete mágia istenkáromlásnak számít és szigorúan tiltott, ennek ellenére sokan hisznek benne – többek között a bank menedzsere is ilyen babonás fickó volt. Bele is egyezett, hogy Sissoko tartson neki egy kis bemutatót, amihez kölcsönvesz némi pénzt a bankból.

Így indult Afrika legnagyobb szélhámosának története, amiből, ha ma élne, egészen biztos regényt írna Rejtő Jenő.

A mágikus bemutató tökéletesen sikerült, volt pirotechnika, fény- és hangeffektek, minden – és amikor eloszlott a kénköves füst, valóban két halom pénz feküdt az asztalon, ahol a show előtt csak egy. A lenyűgözött menedzser, bizonyos Mohammed Ayoub meglátta a nagy lehetőséget, és beleegyezett, hogy időnként pénzt utal át a bankból Sissoko számlájára, aki elvégzi a rituálét, a nyereségen pedig feleznek. (Ayoub később bíróság előtt azt vallotta, Sissoko mágiát bocsátott rá, ezért sétált bele a gyermekien átlátszó csapdába.) Valószínűleg senki sem fog meglepődni a folytatáson: a rituálék egy idő után elkezdtek félresikerülni, a démonok és dzsinnek valami pokoli dimenzióba távozni a pénzzel, és amikor Ayoub elkezdett háborogni emiatt, a fekete mágiás ügyeskedésből hamar klasszikus zsarolás lett: fizess még, vagy feldoblak a főnökeidnél, hogy lopod a bank pénzét.

Fotó: BBC video Foutanga Babani Sissoko

Három év alatt Ayoub összesen 890 millió dirhamot, azaz 242 millió dollárt (bő 70 milliárd forintot) csorgatott ki Sissokónak, mire egy auditáláson fennakadt. Mindent bevallott a hatóságoknak, még ördögűzésnek is alávetette magát. Három év börtönt kapott. Sissokót a dubaji bíróság szintén három évre ítélte, de persze a távollétében, ugyanis a szélhámosnak esze ágában nem volt megjelenni. Interpol-körözést is kiadtak ellene, eredménytelenül.

Sissoko a pénzen először légitársaságot alapított Maliban, a szülőhazájában. Összevásárolt pár használt Boeing 727-est és Hawker-Siddeley 125-öst, és megalapította velük az Air Dabiát. A társaság Mali és Mekka között szállított zarándokokat, illetve Kongó és Mali között járt. 1996-ban aztán Sissoko elkövetett egy nagy hibát: a légiflottát helikopterekkel akarta bővíteni, és ajánlatot tett az amerikai légierőnek két leharcolt Huey katonai helikopterre, amik már a vietnami háborút is megjárták. A szokásos nyugat-afrikai ügymenetnek megfelelően 30 ezer dollár kenőpénzzel próbálta meggyorsítani a tárgyalásokat, és őszintén meglepődött, amikor villámgyorsan kattant a csuklóján a bilincs, amikor éppen Genfben volt banki ügyeket intézni, és rögtön ki is adták őt az amerikaiaknak. 20 millió dolláros óvadékot állapítottak meg, amit zsebből kifizetett – nyilván a dubaji bank pénzéből, de arról az átverésről akkor még csak ő és Ayoub tudtak.

Fotó: Wikipedia

Welcome to Vice City

Ahogy szabadlábra került, Sissoko elkezdte őrült módon szórni a pénzt – a stratégiája az volt, hogy dúsgazdag, jótékonykodó playboynak adja ki magát, aki éppen csak megbotlott azzal a kenőpénzzel. Florida legjobb ügyvédeit fogadta fel, akiket kezdésnek rögtön Jaguarokkal és Mercedesekkel ajándékozott meg. Hármasával-négyesével vette a luxusautókat, és olyan kunsztokkal került a helyi bulvársajtó címlapjaira, mint amikor egyetlen bevásárlás alkalmával 150 ezer dollárt (46 millió forintot) vert el egy ruhaboltban, vagy félmilliót (145 millió forintot) egy ékszerszalonban. 23 luxuslakást bérelt ki Miamiban, ahol újdonsült celebbarátait, szeretőit, és a gyorsan köré gyűlő sleppet szállásolta el. Legendás partikat tartott, ahol patakokban folyt a Dom Pérignon. Feljegyezték, hogy egyszer 10 ezer dolláros borravalót adott egy masszőrnek, miután elutasította a felajánlott masszázst. De emellett a jótékonykodást is erősen tolta, egy alkalommal például 400 ezer dollárt (116 millió forintot) adományozott egy gimnázium zenekarának, amikor arra panaszkodtak neki, hogy nincs pénzük elutazni New Yorkba, fellépni a hálaadásnapi parádén.

A sajtó becslései szerint Baba (ezt a becenevet kapta középső neve, a Babani után) 10 hónap alatt 14 millió dollárt szórt el, és az első számú playboynak számított Miami éjszakai életében. Befolyásos emberek, hírességek, politikusok keresték a társaságát. Majdnem sikerült megkaparintania Gabon nagyköveti posztját (és az azzal járó diplomáciai immunitást), amikor feleségül vette az elnök unokahúgát, de ez a terv aztán kútba esett. A bíróság végül 43 nap börtönre ítélte (előtte volt egy kis botrány abból, hogy kiderült, az államügyész lányának is ajándékozott egy autót), aminek csak a felét ülte le, a többit elengedték, miután egy hajléktalanszállónak adományozott egymillió dollárt. Éppen időben tért vissza Maliba ahhoz, hogy a nyakába szakadjon a dubaji banknál kitört balhé az eltűnt 242 millió dollárral kapcsolatban. A botrány hatására a pánikba esett ügyfelek elkezdték kimenekíteni a pénzüket a bankból, és végül az emirátusok kormányának kellett egy félmilliárd dolláros tőkeinjekcióval megmenteni a bankot az összeomlástól.

Baba közben a vagyonát és a kapcsolatait kihasználva politikai pályára lépett, és hamar Mali parlamentjében találta magát. 12 évig volt képviselő, így az Interpol körözésétől megvédte őt a mentelmi jog. Azóta nem hagyta el az országot – és mivel Malinak egyetlen országgal sincs kiadatási egyezménye, háborítatlanul élvezheti az életet a mai napig. Egyetlen napot sem ült börtönben azért, mert fekete mágiával kirabolt egy bankot. Amikor 2018-ban a BBC újságírója felkereste otthonában, azt mondta neki, valamikor 400 millió dollárja volt, de ma már szegény mint a templom egere.

És nem szakadt rá a 20 szobás kastély plafonja.

