Manapság lépten-nyomon újabb teljesen elképesztő összeesküvés-elméletekbe botlik bele az ember – elég csak a laposföldes vagy a chemtrailes mozgalomra gondolni –, de talán még ezek sem annyira röhejesek, mint a Szovjetunió végnapjainak leghíresebb teóriája, mely szerint

Vlagyimir Iljics Lenin annyi pszichedelikus gombát fogyasztott, hogy halála előtt egészen konkrétan gombává változott.

Az erről készült áldokumentumfilm egyszerre űzött gúnyt a szovjet mítoszokból és az akkoriban népszerű, paranormális jelenségekről szóló műsorokból is, ezzel pedig sokak szerint a peresztrojka győzelmének tökéletes szimbólumává vált.

Rádióhullámok és gombaautó

A Lenin egy gomba! ötlete Szergej Kurjohin fejéből pattant ki 1991-ben, az inspiráció pedig egy Szergej Jeszenyin haláláról szóló összeesküvés-elméletet felvázoló műsor volt. A készítők ebben azzal próbálták meg bebizonyítani, hogy a költő nem öngyilkos lett, hanem megölték, hogy a temetésén készült képeket mutogattak, amiken egy ember nem ugyanabba az irányba nézett, mint a többiek. Kurjohin ebből természetesen nem azt a következtetést vonta le, hogy Jeszenyint megölték, hanem azt, hogy a tévénézőkkel bármit el lehet hitetni, innen pedig egyenes út vezetett a filmhez.

Az anyagot először 1991. május 17-én adták le a leningrádi tévé Ötödik kerék című, tényfeltárással foglalkozó műsorában, amit Szergej Solohov vezetett. Az ehhez hasonló műsorok korábban nem igazán voltak jellemzőek a Szovjetunióra, igény viszont volt rájuk, a nézők pedig eléggé bíztak is az új média úttörőiben. Éppen emiatt ezúttal is egy eddig eltitkolt érdekességet vártak, ehelyett viszont egy egyórás tébolyt kaptak, amiből kiderült, hogy

az 1917-es bolsevik forradalom azért tört ki egyáltalán, mert Lenin éveken át pszichedelikus gombákat fogyasztott, és maga is gombává változott,

Kurjokin egy mexikói útja során találkozott egy 20. századi munkásforradalomról készült képekkel, amik szinte tökéletesen megegyeznek a bolsevik forradalom felvételeivel,

ez pedig nem lehet véletlen, már csak azért sem, mert ott is jelen voltak a pszichedelikumok,

ezt az egészet pedig eltitkolták az emberek elől.

Kurjokin egy ponton egészen konkrétan kijelentette, hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal rendelkezik azt illetően, hogy a bolsevik forradalmat gombafogyasztók vezényelték le, akik menet közben maguk is gombákká változtak, de összességében csak annyit szeretne mondani, hogy

Lenin egy gomba volt.

Később hosszan fejtegette, hogy a gombák rádióhullámokból állnak, hogy a sarló-kalapács eredetileg gomba és kés lett volna, a csúcspont pedig egyértelműen az volt, mikor egy egészen elképesztő rajzzal támasztotta alá, hogy a páncélozott autó, amiből Lenin híres beszédét adta, pontosan úgy néz ki, mint a gombák gyökérzete.

A férfi emellett egy csomó eredeti képet és felvételt használt fel a totálisan értelmetlen elmélet alátámasztásához, ezek között pedig villámgyorsan ugrált, Solohov meg többnyire faarccal hallgatta a hülyeségeket, sőt, asszisztált is hozzájuk. A nézőket részben emiatt taglózta le teljesen az egész, de a témáról tanulmányt író Alekszej Jurcsak szerint egyébként az is szerepet játszott az egész sikerében, hogy éppen Lenint használták fel hozzá, mert senki nem tudta elképzelni, hogy valaki ilyen méretű fricskát dobjon be az alapító atyaúristennel kapcsolatban.

A szabadság szimbóluma

A filmet a premierje alatt több mint tízmillió ember látta, arra viszont nagyon kevesen jöttek rá rögtön, hogy itt egy hatalmas átverésről van szó: Jurcsak tanulmányából kiderült, hogy a legtöbben meg voltak döbbenve, és hetekig gondolkoztak azon, hogy mégis mit kéne reagálniuk az állításokra. A városi legendák szerint egyébként a film műsorba kerülése után egy csapat idős bolsevik felkereste a leningrádi pártszervezetet, és követelték, hogy mondják meg nekik, hogy tényleg gomba lett-e Lenin. Mivel a szimpla "nem" választ nem találták kielégítőnek, a párttitkár azzal az egészen hajmeresztő mondattal állt elő, hogy

Nem, mert az emlősök nem lehetnek növények.

Ez persze csak legenda (már csak azért is, mert a gombák valójában nem is növények), az viszont biztos, hogy a gombás hoaxnak óriási hatása volt az országra: hiába újult meg az emberek bizalma a médiában a glasznoszty és a peresztrojka miatt, hirtelen rá lettek kényszerítve arra, hogy gondolkodjanak egy kicsit azon, amit a tévében látnak. A filmet ráadásul nem is tiltották be, ezért sokan úgy gondolták, hogy ez jelentette az igazi szabadság eljövetelét, és részben ez vezetett a Szovjetunió széteséséhez is.

Az egész történet egyébként nagyban hasonlít Orson Welles Világok harca című híres rádiójátékára – még úgy is, ha az ezt állítólagosan követő tömegpánik csak egy városi legenda –, ahhoz hasonlóan pedig ezt is a mai napig emlegetik az emberek. Arról, hogy Vlagyimir Iljics Lenin nem volt gomba, egyébként önök is meggyőződhetnek, ha elmennek Lenin moszkvai mauzóleumába, és megnézik a bebalzsamozott, határozottan emberre hasonlító holttestet.

