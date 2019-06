A saját kárán tanulta meg egy amerikai autókereskedés vezetője, hogy ha valamit egy hirdetésben állít, akkor azt be is kell tartania, még akkor is, ha nem hiszi, hogy bárki rákap a vevőcsalogató poénra.

Jelen esetben arra az ajánlatra, hogy az egyik autót 10 ezer banánért el lehet vinni.

Chris Pio gondolt egy merészet, és azt írta 1997-ben a Cadillac hirdetése mellett, hogy az első, aki 10 ezer banánnal megjelenik, viheti. Jeff Quirion pedig osztott-szorzott, és úgy döntött, hogy ez egy elég jó üzletnek ígérkezik, úgyhogy el is ment a connecticuti Bristolban található autókereskedésbe.

Az ABC-nek nyilatkozó Quirion azt mondta, eleinte el sem árulta a kereskedésben, hogy egészen pontosan mi a terve, illetve milyen fizetőeszközben gondolkozik. “A lehető legjobb ajánlatot akartam megszerezni” - mondta a riporternek, és ez sikerült is, hiszen ezzel 400 dollárt spórolt magának. Igaz, arról nem szólnak feljegyzések, hogy ez banánba átváltva egészen pontosan mit is jelent.

A vásárlónak egy hétvége elég volt ahhoz, hogy beszerezze a reklámárnak szánt mennyiségű banánt, és azt egy furgonban a kereskedéshez vigye. Pio megerősítette, hogy a vevője előtte még alkudott is, így a vesztesége nagyjából 1200 dollár körül van. De akkor ez már késő bánat volt, és a pereskedést megspórolva és az eset kapcsán némi plusz promócióban bízva bevállalta, hogy megköti az üzletet.

A pórul járt autódíler azt mondta, hogy nagyjából 30 banánt evett meg azóta, és mikor a riporter annyit kérdezett tőle, hogy szereti-e a banánkenyeret, a férfi kissé keserűen csak annyit válaszolt, hogy

most már kénytelen lesz.

A Cadilac új tulajdonosa egyébként nem gyömölcskereskedő, és nem is tervezte, hogy folytatja ezt az ételben fizetős üzletelést, ugyanis eltökélt szándéka, hogy mikor majd továbbértékesíti az autót, akkor egészen biztosan készpénzt kér érte.

Egyébként 1997-ben, ha nagy tételben vásárolt banánt, akkor olyan 60 cent körül juthatott hozzá egy kilóhoz, a 10 ezer darab ára persze méretfüggő. Az internet szerint egy kiló banán az átlagosan hat darab, vagyis 1650-1700 kiló banánnal kell számolni, ami a 60 centes árral szorozva nagyjából ezer dollár befektetést jelent. Persze lehet számolni az inflációval és az sem egyértelmű, hogy teljesen új autóról volt-e szó, de az eredeti hirdetésben 2250 dollárért árulták, vagyis tényleg elég jó üzletet csinált vele az új tulajdonos. A Chris's Auto Clinic azóta is működik - igaz már sokkal elővigyázatosabb a hirdetésekkel.

