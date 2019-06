Emberemlékezet óta sok megválaszolhatatlan, filozófiai kérdés foglalkoztatja az emberiséget. Akhilleusz gyorsabb, vagy a teknős? Milyen hangja van, ha valaki egy kézzel tapsol az erdőben? Mi van azzal a nyomorult macskával a dobozban? Milyen ízű a víz?

Az utolsó kérdésre legalább tudjuk a választ. A víz íztelen, nem? Ahogy Arisztotelész is mondta, a víznek csak az a dolga, hogy szállítson nekünk más dolgokat, aminek van íze. Hasonlóan gondolkodhatnak azok is, akik mindig kérdezik, miért nem iszok meg ilyen-olyan féle ásványvizeket.

Egy Caltech Egyetemen végzett 2017-es kísérletből kiderült, hogy ez mind nem igaz. A víznek igenis van íze, méghozzá leginkább a savanyúra emlékeztet. A kutatók szerint ugyanakkor a víz ízét különállóként kéne kezelni, mert az édestől, a sóstól, a savanyútól, a keserűtől és az umamitól is különbözik.

A nyelv képes ízlelni több különböző tápanyagot (például nátrium, cukor, aminosavak), de hogy hogyan érzékeljük a vizet a szánkban, eddig ismeretlen volt

– mondta a tanulmány egyik szerzője, Yuki Oka.

Azt már eddig is tudtuk, hogy néhány rovar érzi a víz ízét, így a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon megvan-e ez a képesség az emlősökben is. A Nature Neuroscience című lapban megjelent kutatás során egerek nyelvét és agyát vizsgálták, és azt találták, hogy a víz hatására a savanyút ízlelő receptorok kapcsolnak be.

Hogy bizonyítsák, hogy valóban ezek a receptorok aktiválódtak, a kutatók az optogenetika módszeréhez nyúltak: úgy módosították az egerek génjeit, hogy víz helyett fénnyel tudják stimulálni a savanyúreceptoraikat, majd kék fényre cserélték az állatok ivóvizét. A szomjas egerek ezután ugyanúgy odamentek az itatóhoz, és ahogy a kék fény a szájukba ért, megpróbálták azt inni, mintha valóban víz jönne belőle. Ugyan nem hidratálódtak, de tovább nyalogatták a fény forrását, mert az agyuk olyan jelet kapott, hogy igenis vizet isznak.

Talán a savanyúreceptorok nincsenek közvetlen kapcsolatban a kellemetlen savanyú ízzel, hanem egy másik ízélményt keltenek stimuláció hatására, a víz ízét

– magyarázta Dhruv Zocchi, a tanulmány egy másik szerzője.

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom