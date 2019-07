Biztos sokaknak feltűnt már (főleg, ha órákat késik a gépük) hogy az utasszállító repülők többsége fehérre van festve. Persze, vannak kivételek, meg majdnem mindegyiken van valamilyen logó, esetleg egy csík, de a nagy része mindnek sima fehér.

Ennek több oka is van. Az egyik természetesen a spórolás, ami nem áll távol a légitársaságoktól, főleg a fapadosoktól. A Telegraph cikke szerint egy repülőgép újrafestésének költsége nagyjából 50 és 200 ezer dollár (14-56 millió forint) között mozog. A nagyobb gépeken a festés akár 500 kiló plusz súlyt is jelenthet, ami hosszú távon magasabb üzemanyag-költségként jelentkezik a társaságok számára.

A '80-as években az American Airlines egyik vezetője azt állította, hogy évente 40 ezer dollárt spóroltak csak azzal, hogy minden salátába eggyel kevesebb olívabogyót raktak.

Egy másik anyagi érv az, hogy ha a társaság, vagy akár egy magángép tulajdonosa el szeretné adni a szivárványszínűre festett gépét, azt nehezebben és szinte biztosan áron alul tudja csak megtenni. Ez ugye abból ered, hogy ha nem fehér a gép, akkor át kell festeni az egészet. (Hasonlóképpen egy egyedi festésű használt autóhoz, amit nehezebb eladni.)

Ezen kívül biztonsági okokból is fontos a szín. A fehér szín azért is előnyös, mert a repülő állatok nagyobb eséllyel veszik észre, és így ki tudnak térni a gépek elől. Ha egy gép lezuhan, könnyebb kiszúrni a fehér borítást mentés közben, mint ha például limezöldre van festve, mint a szibériai S7 gépei. A fehér vázon a repedések, rozsdásodás és az olajszivárgás is feltűnőbb, így az ellenőrzéseket is megkönnyíti a megfelelő színválasztás.

A legfontosabb érv viszont az, hogy a fehér szín kiválóan visszaveri a napfényt. Minden nyáron megtapasztalhatjuk, hogy míg a színes ruhákban egyre melegebb és melegebb van (mintha a ruha magába szívná a napsugarak melegét), addig fehér pólóban valamivel elviselhetőbb az élet. Ez azért van, mert a fehér felületek a fény nagyobb részét verik vissza, míg a színesek elnyelik. Ugyanez igaz a repülőkre is, és emiatt a fehéreket könnyebb hűteni. Plusz a legtöbb színt kiszívja a nap, így sokkal gyakrabban kell a színes gépeket újrafesteni, mint a fehéreket, hogy megtartsák a színüket.

A Boeing jelentése szerint egy gép lefestése akár egy hétig is tarthat, de minimum négy nap. Tizenhat ember dolgozik egy gépen, három műszakban, hogy a nap 24 órájában folyjon a munka. Először leszappanozzák, majd lecsiszolják és újra leszappanozzák. A legtöbb nagy gyártó gépei MICA-val vannak festve, egy fémhatású műanyag festékkel, amit alacsony nyomású szóróval visznek fel. A második réteg inkább fényezés, és a harmadik réteggel viszik fel a díszítéseket.

A súlykülönbség azon múlik, hogy kettő, vagy három réteget kap a gép, azonban hosszú távon jobban megéri a három réteg, mert anélkül sokkal többet kell tisztítani, újrafesteni a gépet. Egy két réteggel festett gép fenntartása évente 23 millió forinttal drágább, mint egy három rétegűé.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a színes gépek kevésbé lennének biztonságosak. A CAA (Polgári Repülési Hatóság) szerint biztonsági szempontból nincs szükség szabályozni a repülők festését.

