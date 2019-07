A szem alatt megjelenő sötét karikák és táskák a legtöbb embernek egyet jelentenek a fáradtsággal, kialvatlansággal, de sokan valamilyen betegség előjeleként tekintenek rá. Ilyesmiket senki sem akar látni a tükörben a szemei alatt, és ennek a szépségipar örül a legjobban, mert az emberek egy része képes nagyon sok pénzt áldozni arra, hogy ne higgyék azt róla, hogy hosszúra nyúlt az előző éjszaka. Pedig a sötét karikákat elég sok minden okozhatja,

és a kialvatlanság pont nincs a listában.

A sötét karika vagy a táskás szem nem a hivatalos megnevezés, ha legközelebb egészen pontosan szeretné megnevezni, a periorbitális hiperpigmentáció a megfelelő kifejezés rá, és jó ha tudja, hogy a bőrgyógyászok körében ennek a kutatása nem a legnagyobb prioritás. Többségük az egészre inkább esztétikai problémaként tekint, mintsem komoly egészségügyi gondként, ezért kevés kutatás szól a megoldásokról is.

A korral (is) jár

Azt tudni kell, hogy a szem alatt nagyon vékony a bőr, így szimplán a mögötte lévő véredények vagy izmok is okozhatják, hogy sötétebbnek tűnik a szem alatti terület. Ezt mondta Hayley Goldbach, a UCLA bőrgyógyász professzora is a BBC-nek. Amikor valaki azzal keresi fel, hogy karikásak és táskásak a szemei, szereti megvizsgálni jobban a bőrt, mert lehet, hogy az árnyék esik rá úgy, lehet, hogy sötétebb pigmenteket lehet találni a szem környékén, vagy erek futnak azon a környéken, és az is lehet, hogy a bőr rugalmasságával van probléma.

A szem, az orrnyereg és az orca közötti területen van egy kis kanyar, ez irányítja a könnycseppeket az arc szélére. Ahogy öregszik az ember, a szövetekben végbemenő változás miatt ez a kanyar is változik, beesettebb lesz, és mint egy optikai illúzió sötétebbnek tűnik a bőr is, mert úgy veri vissza a fényt.

De már a karikák színéből is meg lehet állapítani, hogy mi áll a háttérben, ugyanis ha lila, rózsaszín és kék árnyalata van a karikáknak, akkor inkább az erek a felelősek, ha barnásak, akkor pedig az extra pigmentek. A kor előrehaladtával a bőr alatti, az úgynevezett subcutan zsírréteg is csökken, ezért jelennek meg a lila karikák. Más kutatás ennek pont az ellenkezőjéről ír, szerintük növekszik a zsírréteg, vagy legalábbis átalakul, és ettől alakulnak ki a táskák. Megint mások ehhez még a gravitációs erőt is felemlegetik. Ez, ahogyan mindenre, a bőrre is hat, ami összességében az öregedéssel együtt megnyúlik, az izmok már nem tartanak úgy, és a kollagén is csökken, ettől pedig még vékonyabb lesz a szem alatti réteg, a megnyúlt bőr pedig nekikezd táskásodni.

De mi van, ha csak néha jelennek meg a karikák és a táskák?

Ödéma vagy duzzanat is állhat a táskás szem hátterében - mondja Goldbach. Az teljesen természetes, hogy ébredés után puffadtabb a szem, de a táskák lehetnek a vacsorára evett sós étel eredményei is, hiába, hogy maga az alvás pihentető volt, és nem is érzi fáradtnak magát az ember. És közrejátszik az is, ha valaki egészen egyszerűen olyan géneket örökölt, amik miatt hajlamos a karikákra és a táskákra, azaz érdemes megnézni a szülőket, ha az ő szemük táskás, akkor jobb ha hozzászokik a látványhoz, vagy elkezd gyűjteni a plasztikai beavatkozásokra.

Az valószínűleg senkit sem lep meg, hogyha azt hallja, hogy az UV-sugárzás, a stressz és a dohányzás is közrejátszhat a karikás szem és a táskák kialakulásában, az már sokkal inkább, hogy egy 2016-os tanulmány rávilágított, hogy ezt tudományosan még senki sem bizonyította. Sokkal több feljegyzés van arról, hogy az allergiások sokat dörzsölgethetik a szemüket az irritáció miatt, és ez inkább okozhat duzzanatokat vagy lilás elszíneződést, sőt az is, ha túl lapos párnán alszik.

Azt egyébként ez a kutatás is kifejti, hogy túlságosan kevés a kutatás arra vonatkozóan, hogyan is lehet ezeket eltüntetni. A krémek vagy megpróbálják elfedni, vagy kifehéríteni a szem alatti területet. Van, aki savas kezelést ajánl, van aki kollagénnel töltené fel a területet, hogy ne látszódjanak át a vékony bőr alatti erek. A plasztikai sebészek egy része zsírleszívást és botoxot javasol, és van aki szerint a legjobb megoldás a naptej és a napszemüveg.

Az egyszerűbb és olcsóbb megoldások

Sokan tartják hatásosnak - és nem is annyira drasztikus, mint idegmérget fecskendezni a szem környékére - az uborkaszeletet és a teafiltert. Ugyanakkor tudományosan nem sikerült még bizonyítani, hogy például a teafilterből a koffein vagy az uborka bármilyen összetevője hatna a táskákra vagy a karikákra. A bőrgyógyász Melanie Grossmann azt tanácsolja, hogy kiegyensúlyozott étkezéssel, elegendő alvással és testmozgással lehet késleltetni a folyamatot. Bár pont ezeket szokták javasolni gyakorlatilag bármire, de tény, hogy egyik sem árt a szervezetnek.