Évszázadokon keresztül hitték azt az emberek, hogy egyetlen éjszaka elég ahhoz, hogy valaki teljesen megőszüljön, főleg ha az illető retteg valamitől. A feljegyzések szerint Marie Antoinette a kivégzése előtti éjjelen megőszült, ahogyan más halálraítélteknél is előfordult hasonló, vagy olyanoknál, akik például szellemet láttak. De tényleg lehetséges ez?

Egy 2008-ban megjelent tanulmány szerint időszámításunk szerint 83-ból maradt fenn az első olyan feljegyzés, amely szerint egy 17 éves fiú egy éjszaka alatt megőszült. A fiú a Talmudot tanulmányozta, és a történet szerint a sok tanulás hatására őszült meg egy este alatt. Marie Antoinette mellett a legenda szerint Sáh Dzsahán is egy nap alatt őszült meg, miután meghalt a kedvenc felesége, akinek tiszteletére építette a Tádzs Mahalt. Sőt, az 1860-ban született, híres mesterlövész, Annie Oakley is így járt 41 éves korában, miután autóbalesetet szenvedett (más források szerint túl forró fürdőt vett,és ez volt az ok).

Aztán jött az 1980-as években a legendás horrorfilm, a Rémálom az Elm utcában, és azóta mindenki tudja, hogy amennyiben valakit álmában terrorizál a gonosz, akkor esélyes, hogy reggelre még meg is őszül. Több olyan esetről is van feljegyzés, ahol stresszhelyzet, egy családtag elvesztése vagy egy baleset okozott szinte azonnali őszülést. A legfurább egy 1902-es eset, amikor egy 22 éves nő egy gyilkosság szemtanúja volt, és a sokk hatására amikor másnap felébredt, meglepődve tapasztalta, hogy elállt a menstruációja, és a fanszőrzete fele hófehér lett, de csak a jobb oldalon.

Vajon ezek csak mesék, vagy valóban megtörténhettek. Kezdjük az alapoknál:

Egyáltalán mitől őszülünk?

A haj színét a melanin nevű anyag két típusa határozza meg. Az egyik az eumelanin, ami barna vagy fekete, a másik a feomelanin, ami a haj vöröses színéért felel. Ezek aránya határozza meg a hajszínt. Ha csak egy kis fekete eumelanin van a hajban, akkor beszélünk ősz hajról, ha kevés a barna eumelanin, akkor szőkéről. Ahogyan öregszik az ember, egyre kevesebb melanin termelődik a szervezetében, és ettől gyakorlatilag színtelen lesz a haj, akinek pedig sötétebb volt a haja, annak szürkés-őszes.

A Livescience szerint egy éjszaka alatt lehetetlen megőszülni. Nincs olyan mechanizmus az emberi szervezetben, ami lehetővé tenné, hogy a haj néhány óra leforgása alatt elveszítse a melanintartalmát, vagyis megőszüljön. Annak ellenére, hogy néhány szépségipari termék azt ígéri, hogy élettel tölti meg a haját,

jó ha tudja, hogy ez lehetetlen, ugyanis a haj nem élő szövet.

A hajhagymák természetesen élnek, de maga a hajszál semmilyen pszichológiai hatásra nem változik meg hirtelen. Egy betegség, sérülés vagy valamilyen sokk miatt megőszülhet ugyan az ember, de ez nem egyik napról a másikra megy végbe, minimum hetekkel később lehet észrevenni a hajtőnél az őszülést. Ahogyan a köröm sérülése sem múlik el, hanem szépen lassan lenő, ugyanígy a haj sem tud megőszülni néhány óra alatt.

Robert Lefkowitz, Nobel-díjas kémikus azt bebizonyította egérkísérletekben, hogy a stressz a DNS-t is tudja úgy károsítani, hogy az korai vagy gyors őszülést eredményezhet. Ugyanakkor ezt nagyon nehéz vizsgálni, hiszen ehhez arra lenne szükség, hogy a hajat az erős stresszhatás előtt és után is alaposan lehessen tanulmányozni - de mivel megjósolhatatlan, hogy kit mikor ér ilyen stresszhatás, elég nehéz dolguk van a kutatóknak. Azt pedig etikai okokból egy komoly kutató sem szeretné, ha kísérleti jelleggel embereket akár az életüket is veszélyeztető stresszhatásnak tennének ki.

Mégis van ilyen?

Mindezek ellenére Michael Nahm 2013-as tanulmánya több olyan esetről is beszámolt, akiknél ha nem is feltétlenül a haj, de a test szőrzete egyik napról a másikra fehér lett. Azt mondja, nem tudni, mi okozza ezt, de tény, hogy létező jelenség, és erről számolt be az Atlantic újságírója is, aki Dagesztánban a hotelszobájának ablaka alatt halott lövöldözést. Miután abbamaradt a negyed órán át tartó lövöldözés, ő pedig az ágya alatt várta rettegve, hogy mi lesz vele, nevetést hallott, és hamarosan kiderült, hogy egy esküvőn ünnepelt a násznép fegyverropogással. Amikor másnap felébredt, az addig barna bajuszpelyhei fehérek lettek. A szakértők szerint okozhatta ezeket a tüneteket autoimmun betegség is, de végül arra jutottak, hogy az újságírónő előtte egy héttel volt szőrteleníteni, és a kezeléssel valamint a halálfélelemmel járó trauma nem valószínű, de esetlegesen okozhatta, hogy a kis pelyhek másnapra őszen bukkantak elő. De az is lehet, hogy a szálloda törülközője vagy párnája nem volt megfelelően kiöblítve, és fehérítő kerülhetett a területre. A haja pedig azért nem őszült meg, mert azt nem traumatizálta évek óta szőrtelenítéssel. Ennek ellentmond, hogy azóta is fehérek a pihéi, vagyis a szőrtüszőkkel történt valami.

Végül nem sikerült senkinek meggyőzni a másikat a saját igazáról, és pont ezt mondja Nahm is, hogy vannak ugyan teóriák a hirtelen őszülésre, de néhány esetben mégis rejtélyes marad, hogy mi történt.

A foltos hajhullás viszont okozhat hasonlót

Az alopecia areata, azaz a foltos hajhullás egy olyan autoimmun betegség, ami a hajhagymákat támadja meg, és gyakorlatilag kiszívja belőle a pigmenteket. Más kérdés, hogy a betegség következtében az így hátramaradt ősz hajszálak is kihullanak. Ha valakinek egyébként is vannak már ősz hajszálai, a betegség hatására elsőként kihullanak a sötét hajszálai, ezért úgy tűnhet, hogy ha nem is éjszaka, de néhány nap alatt megőszült. Ezt az állapotot előidézheti stressz is, ráadásul az autoimmun betegségek eddig is jelen voltak, de az orvostudomány csak az elmúlt időszakban kezdte jobban vizsgálni őket. Addig a hasonló lefolyású betegségeket rejtélyesnek és misztikusnak tartották. “Senki sem kapcsolta össze, hogy az immunrendszer lehet a felelőse annak, hogy kihullik az ember haja, vagy megőszül, hiszen az immunrendszert sem értette részleteiben az orvostudomány” - mondja a jelenségről Dr. David Orentreich bőrgyógyász.

Eközben a félelem, a rettegés vagy a sokk mindenki számára érthető fogalmak és érzések voltak mindig is, valószínűleg ezért is lettek ezek az érzelmek a magyarázatai a rejtélynek, ha valaki gyorsan megőszült.