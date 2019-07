Ha a kutyája nem képes a játékai közül kiválasztani és odavinni a pirosat, akkor az nem azért van, mert nem elég okos, hanem mert egészen egyszerűen nem úgy látják a színeket mint az emberek. Sokáig tartotta magát az a közhiedelem, hogy fekete-fehérben látják a világot, de ez nem fedi a valóságot. A kutyák igenis látnak színeket, csak nem úgy, ahogyan a gazdáik.

Mitől függ, hogy milyen színeket látunk?

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan látnak a kutyák, jó ha felelevenítjük, mitől is függ a színlátás. Az emberi szemben három színérzékelő receptorsejt van, ezek a csapok. Ezeket a különböző hullámhosszú fények máshogyan stimulálják, más az érzékenységi tartományuk is. Azaz a különböző színekre valamelyik csap kevésbé, a másikat viszont jobban reagál. Az agy ezekből alkotja meg a különböző színeket, a hullámhosszok alapján. A legtöbb színtévesztés abból ered, ha valamelyik csak nem működik rendesen, vagy nincs.

Miben különbözik ettől a kutyák látása?

Leginkább attól, hogy nekik csak két típusú színérzékelő receptorsejt van a szemükben. Ez azt jelenti, hogy látnak ugyan színeket, de nem olyan intenzitással, nem olyan gazdagon. A Kalifornia Egyetem kutatója, Jay Netz kísérletében a kutyáknak három fényt villantottak fel egyszerre, ebből kettő ugyanolyan színű volt. Az volt a feladatuk, hogy megmutassák azt az egyet, aminek más a színe, és akkor járt a jutalom. Az beigazolódott a kísérlet során, hogy igenis látnak színeket, csak nem annyit, és nem úgy mint mi, hanem nagyjából ahhoz hasonlóan, ahogyan egy vörös-zöld színtévesztő ember. (Tudja ki a világleghíresebb vörös-zöld színtévesztője? Mark Zuckerberg. A Facebook alapszíne ezért lett világoskék.)

Gondoljon a szivárványra, majd képzelje el, hogy az a szokásos színek helyett úgy néz ki, hogy sötétkék, világoskék, szürke, halványsárga, barnássárga és sötétszürke. A kísérlet szerint pont ilyen színekben látják a kutyák a világot.

Ez már csak azért is érdekes, mert a legtöbb kutyajáték piros, vagy élénk narancssárga, amit a kutyák leginkább sötétbarnának, már majdnem feketének látnak. Úgyhogy amikor szegény kutyát legközelebb kineveti, hogy nem találja a játékát, pedig annyira rikító narancssárga, hogy a szemközti panelház tizedik emeletéről is egyértelműen látszik, jusson eszébe, hogy a kutya valójában egy barna foltot keres egy másik barna pacában. Ha ki akarja próbálni, hogy ez milyen, akkor ajánljuk ezt az oldalt, ami fotókat alakít át olyanná, ahogyan azt a kis kedvence is látja, és azonnal kiderül, miért fut el a zöld fűben lapuló piros játék mellett a kutya.

Amúgy sem a látás az erősségük

De nem csak a színeket nem látják olyan jól, de távolra sem látnak élesen. Az is kiderült, hogy nagyjából úgy látnak 6 méternyire, ahogyan az ember 20 méterre. Legalább kétszer olyan rosszak színárnyalatok valamint a tárgyak árnyékának érzékelésében is. De mielőtt elkezdi sajnálni a kutyáját, ne felejtse el, hogy a szaglásuk például sokszorosan jobb, mint az embereké, és a hallásuk is sokkal kifinomultabb. Azaz kiválóan érzékelik ők a világot, csak nem elsődlegesen a színek vagy a látás alapján.

Persze ez nem jelenti azt, hogy ezeket egyáltalán nem is használják. Mi is tudat alatt támaszkodunk a nem túl kifinomult szaglásunkra: bebizonyosodott, hogy például szebbnek látnak gyerekek embereket fotókon, ha illatos papírra nyomtatták őket, vagy ott vannak a feromonok hatásai. A kutyák érzékelését is természetes módon befolyásolja a nem túl kifinomult látásuk.