Az ohiói Cincinnati ad otthont a világ leghosszabb, soha nem használt földalatti vasútjának. A múlt század elején a város vezetése a metróépítésben látta a közlekedési káosz megoldását, de világtörténelmi események, gazdasági összeomlás és hétköznapi politikai csatározások miatt a tervből semmi sem lett.

Nem ez lenne az első tervezett, de végül nem megvalósuló beruházás a világon. Csakhogy Cincinnatiben a földalatti jelentős részét meg is építették, mielőtt lefújták volna az egészet. Azóta ott áll a föld alatt a legutóbbi statikai felmérések szerint is kifogástalan állapotban lévő alagút a félkész állomásokkal, és senki sem tudja, hogy valaha is használni fogják-e bármire is.

Változó idők

A 19. század folyamán Cincinnati fontos kereskedelmi csomópont volt, rajta folyt keresztül a Miami- és az Erie-csatorna, amelyek összekötötték a Nagy Tavak vidékét végső soron a Mississippivel. A csatornán intenzív áruforgalom folyt egészen addig, míg elérkezett a térségbe a vasút, és kiszorította a folyami áruszállítást.

Fotó: University of Cincinnati Cincinnati metróépítés az 1920-as években

1856-ra a csatorna fenntartása már gazdaságtalanná vált, és húsz évvel később a város fel is hagyott a használatával. A vizét leengedték, a meder pedig hosszú évtizedekig kihasználatlanul csúfította el a várost, elválasztva egymástól a szegényebb munkáskerületeket a tehetősebb belvárosi negyedektől.

Cincinnatinek tehát nagy gyakorlata van a jelentős közlekedési infrastruktúrák nem használatában.

Noha már a 1880-as években felvetette a helyi The Graphic című lap, hogy a medret vasút vagy aluljáró nyomvonalaként lehetne újrahasznosítani, még több mint két évtizedig nem történt semmi. Pontosabban történt: meghonosították Cincinnatiben a lóvasutat (amelyet később villamosok váltottak fel), és viszonylag gyorsan 357 kilométernyi sínt fektettek le a város utcáin.

Fotó: Zachery Fein / University of Cincinnati A cincinnati metró egyik állomása napjainkban

Abban az időben Cincinnati gazdasági fejlődése New Yorkéval volt összemérhető, szélsebesen növekedett a város lakossága, ezzel együtt pedig a forgalom is. A városvezetés a felszíni, kötött pályás tömegközlekedéstől várta az egyre tarthatatlanabbá váló közlekedési tumultus megoldását, de csakhamar kiderült, hogy ez sem csodaszer. A villamosok lassúak voltak, és napi rendszerességgel ütköztek az egyre sokasodó autókkal és konflisokkal.

Elszálló árak

1910-re jutottak arra a következtetésre, hogy a közlekedés egy részét föld alá kell vinni, és ennek nyomvonalául a nem használt csatornák kínálkoztak. Néhány év alatt kiválasztották a leendő útvonalat, és kötvényt bocsátottak ki a projekt finanszírozására. Csakhogy ekkor már zajlott az I. világháború, és küszöbön állt az amerikai hadba lépés.

Ettől függetlenül népszavazást tartottak, ahol a város lakói nagy arányban a metróépítés mellett döntöttek. A várható költségeket hatmillió dollárban határozták meg, és ennyi kötvényt bocsátottak ki, 4,25 százalékos kamatra. Ez mai értéken 120 millió dollár körül van, forintban 47 milliárdnak felel meg.

Időközben véget ért a háború, és - ellentétben a II. világháborúval - a béke recessziót hozott az Egyesült Államokban.

Az infláció felpörgött, és 1919-re már nem hat, hanem 12-13 millió dollárra becsülték a metróépítés költségeit.

De a projektet (ekkor még) nem fújták le, hanem 1920. január 28-án elkezdték az építkezést. A városvezetés pontosan tudta, hogy nincs meg a teljes metróépítés fedezete, de úgy számoltak, hogy majd később újabb kötvénykibocsátást hajtanak végre. A másik, azonnal jelentkező probléma a háború miatt kialakult krónikus építőanyag-hiány volt.

Fotó: University of Cincinnati Cincinnati metróépítés az 1920-as években

Ahogy haladtak az alagút fúrásával, illetve a csatornameder mélyítésével, amihez szívesen használtak robbanóanyagokat is, sok környező épület alapja megrepedt. Ez pedig rendszeres leállásokat eredményezett. Mire a rendelkezésre álló tőke 1927-re teljesen elfogyott, 11 kilométernyi alagutat ástak ki. Síneket ekkor azonban még nem fektettek le bennük, és a fennmaradó költségeket még 6-12 millió dollárra becsülték. Vagyis már az eredetileg tervezett költségek háromszorosánál tartottak. Mintha csak egy vizes világbajnokságot rendeztek volna.

A legnagyobb csapást azonban az alkoholtilalom jelentette.

Cincinnati adóbevételeinek jelentős része az alkoholeladásból származott, ami ettől kezdve illegálissá vált. Ennek ellenére az alagutak bizonyos szakaszait tovább építették, és a síneket is elkezdték lefektetni. Aztán 1929-ben beütött a tőzsdekrach és rövid távon teljesen esélytelenné vált az újabb kötvénykibocsátás és a szükséges források összegyűjtése.

Ideiglenesen állomásozó metróépítés

Az emberek és ezzel együtt a sajtó is egyre inkább aggódni kezdtek a feleslegesnek tekinthető beruházásokra költött dollármilliók miatt, és egyre többen kezdtek kampányolni az építkezés felfüggesztéséért. Persze csak ideiglenesen, amíg jobbra nem fordulnak a dolgok.

Ahogy lenni szokott, az ideiglenesből végleges lett. Jött a II. világháború, a figyelem újra a hadi fejlesztésekre irányult. A győzelem után soha nem látott konjunktúra indult meg, mindenki autót akart magának, senkit sem csábított a földalatti tömegközlekedés. A kiásott alagutak és állomások egy részét visszatemették, de

nagyjából 3,5 kilométernyi alagút és négy állomás ma is ott figyel a föld alatt.

Az elmúlt nyolcvan évben sokszor próbálkoztak az építkezés újraindításával, vagy legalább az alagutak más célú hasznosításával, értékelhető eredmény nélkül. Még a Cincinnati Egyetem mérnöki kara is gondolkodott azon, hogy szélcsatornát építsenek az alagútba, de végül ők is úgy hagyták ott az alagutat, ahogy találták.