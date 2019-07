A nagy, befolyásos és gazdag szervezetek vezetői általában elég sokat keresnek, legyen szó cégekről vagy akár országokról. Ennek több oka is van, egyrészt nyilván megérdelmik, hiszen szupernehéz és felelősségteljes a munkájuk, másrészt meg ha anyagi gondjaik lennének, könnyebben lehetne korrumpálni őket, tehát logikus sokat fizetni nekik - mármint elméletben, de ebbe most ne menjünk bele mélyebben. Az ilyen fizetések sokszor publikusak is:

A világ egyik legnagyobb, legbefolyásosabb és leggazdagabb szervezete a katolikus egyház. Csak katolikus papból több mint 400 ezer dolgozik világszerte, a hívők száma pedig bőven egymilliárd fölött van. Vajon mennyit keres az ő vezetőjük, a mindenkori pápa?

Kezdjük egy kicsit távolabból a dolgokat. A Vatikán pénzügyei eléggé homályosak, konkrétan senki nem tudja, mennyi pénze is van az egyháznak - annak ellenére, hogy Ferenc pápa a beiktatása óta elég erősen tolja az egyházi pénzügyek átláthatóvá tételét. Mindenesetre azt nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az egyház irgalmatlanul gazdag a felbecsülhetetlen értékű műkincs- és ingatlanvagyonon túl is. A Vatikáni Bank például 8 milliárd dolláros vagyont kezel, és hát valahonnan csak elő kellett kapni azt a potom 4 milliárdot is, amit a 80-as évek óta szexuális zaklatási perekben kifizettek.

Szóval szegénységi fogadalom ide vagy oda, az egyháznak bőven van pénze. Azt viszont nem mondhatjuk, hogy busásan megfizeti az alkalmazottait, közülük is a legfontosabbakat, vagyis a papokat. Magyarországon a papok, lelkészek átlagos fizetése nagyjából bruttó 225 ezer forint. Ebből azért ne vonjunk még le messzemenő következtetéseket, inkább közelítsünk Szent Péter trónjához. A sajtóba pár éve kiszivárgott adatok szerint az olasz papok átlagban 1000 euró (nettó) körüli keresnek, ami 320 ezer forintnak felel meg, és alig több az olasz átlagfizetés felénél. A püspököknél a havi fizetés 3000 euróban van maximalizálva, az egyházi ranglétra tetején álló bíborosok havi 5000 eurót visznek haza.

A pápának azonban hagyományosan nem jár fizetés. Egy fillér se.

A tradíció szerint évente egy-egy arany, ezüst és réz érmét kap a munkájáért, amiket egy kis zsákban mellé temetnek, amikor meghal. Viszont gyakorlatilag nincs is mire költenie, az egyház állja az utazásoktól az étkezéseken át a lakhatásig és ruházkodásig minden költségét. Elvileg a pápát illeti az úgynevezett Péter-fillérek bevétele is, ez egy több száz éves szokás, a hívők a világ minden tájáról adományokat küldenek a Szentszéknek Szent Péter és Szent Pál napján. Ez egy időben a Vatikán egyik legfontosabb bevételi forrása volt, ma már inkább szimbolikus a támogatás - ezzel együtt éves szinten százmillió dolláros a nagyságrendje. Ezzel a pénzzel a pápa rendelkezik, de ez a gyakorlatban annyiban merül ki, hogy kiválasztja, milyen jótékonysági szervezeteknek adományozza tovább az egyház.

Na és mi a helyzet a nyugdíjjal?

Amikor XVI. Benedek 2013 februárjában bejelentette, hogy visszavonul, a Vatikán 600 éve nem látott problémával szembesült: mihez kezdjen egy nyugdíjba vonult pápával? Benedek a visszavonulása után megkapta az emeritus pápa címet (az egyetemek visszavonult emeritus professzorainak mintájára), és azóta havi 2500 euró - kb. 820 ezer forint - havi nyugdíjat kap a katolikus egyháztól.