Ha nem lett volna elég bajuk az 1917 telén a keleti front lövészárkaiban fagyoskodó orosz és német katonáknak az első világháborúban, még egy addig ismeretlen fenyegetéssel is szembe kellett nézniük: az éhségtől megvadult farkasok lepték el a csatamezőt.

Az év februárjában egy berlini jelentés is megjegyezte, hogy nagy falkányi farkas kezdett beszivárogni a keleti front közelébe a litván és volhíniai erdőkből. Persze nem maguktól kaptak kedvet a költözéshez, más állatokhoz hasonlóan a háború viszontagságai miatt kényszerültek arra, hogy útra keljenek, és elinduljanak eleséget keresni.

A korabeli beszámolók szerint az éhező farkasok betörtek a falvakba, hogy a ház körül tartott állatokra vadásszanak, illetve legalább két esetben gyerekeket is megtámadtak. Egy alkalommal pedig épp akkor tűntek fel, amikor a német és orosz katonák összecsaptak, és rátámadtak a sebesültekre. Az ellenséges erők egy csapásra felfüggesztették a harcot, és együttes erővel estek neki a közös fenyegetésnek, meg is öltek nagyjából ötven farkast.

Később is ki nem mondott megállapodás volt a két oldal között, hogy amíg a közös farkasvadászat folyt, a mesterlövészeik sosem nyitottak tüzet a másik fél katonáira. A New York Times az év júliusában arról számolt be, hogy a mai Vilnius mellett a felek gyakorlatilag felfüggesztették a harcot, hogy közösen szálljanak szembe az egyre nagyobb fenyegetést jelentő farkasokkal. Próbálkoztak méreggel, fegyverekkel, még kézigránátot és gépfegyvert is bevetettek ellenük, de eleinte mindhiába, mert az állatok az éhségtől olyan kétségbeesettek voltak, hogy semmitől nem ijedtek meg, és a megölt példányok helyére is folyamatosan érkezett az utánpótlás.

A farkasinvázió végül ideiglenes békébe torkollott: a németek és az oroszok a parancsnokaik engedélyével konkrétan fegyverszünetet kötöttek, hogy együtt egyszer és mindenkorra leszámoljanak az elkanászodó farkasokkal. Ekkor már nem bízták a véletlenre: farkasellenes hadműveletet dolgoztak ki, majd minden állatot módszeresen összetereltek, és több száz példányt öltek meg, míg végül a maradék szétszéledt – és a katonák végre újra egymás felé fordíthatták gyilkos fegyvereiket.