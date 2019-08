Mi a civilizált, nyugati kultúrember első dolga, ha hotelben száll meg, miután belép a szobájába? Úgy van: lecsekkolja, hogy milyen ingyen cuccok vannak a fürdőszobában. Bár a műanyag szemét elleni harcban, úgy tűnik, lassan elesnek a pici flakonos samponok és tusfürdők, valamilyen formában ezek mindig megtalálhatók itt. Plusz szappan, testápoló, hajkondicionáló, borotva, ilyen-olyan krémek, négy csillagtól felfelé már zavarba ejtő választékban és mennyiségben.

Egyvalami viszont szinte mindig hiányzik a hotelek fürdőszobáiból, ráadásul a higiénia szempontjából elég fontos dolog: a fogkrém.

Kicsit jobban belegondolva ez elég nehezen érthető, elvégre hajkondicionáló balzsam nélkül csak-csak elvan az ember pár napig, de a fogmosásról azért mégsem illik lemondani – hát miért nem az utóbbiban segíti az egyszeri megfáradt utazót a szálloda?

A Slate magazin pár éve rendkívül alapos és szórakoztató cikkben eredt a rejtély nyomába, 18 nagy szállodaláncot kerestek meg, plusz a hotelek számára kiegészítőket gyártó iparág apraja-nagyját. Az oknyomozásból elég fura indoklás körvonalazódik a fogkrémhiány kérdésére.

Először is tisztázzuk: az azért nem igaz, hogy sehol ne lenne fogkrém a szállodai fürdőszobában, Ázsiában például a középkategória fölött általános, hogy van, de elvétve nyugaton is előfordul (a Hyatt-lánc hoteleiben például). Illetve gyakorlatilag mindenhol tudnak adni, ha az ember felhívja a recepciót, és még pénzt sem kérnek érte. (Van is egy elmélet, ami szerint direkt nem szériafelszerelés, hogy a vendégnek külön kelljen kérnie, ami ugye borravalót is feltételez. A Slate oknyomozása szerint ez az elmélet merőben alaptalan.)

Az első számú indok, hogy a vendégeknek egyszerűen nem kell az ingyen fogkrém. A hotelek rendszeresen felmérik a vendégeik igényeit, és – a nagy láncok állítása szerint legalábbis elég ritkán találkoznak ezzel a kéréssel. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a fogkrémhez általában márkahű az ember, olyat használ, ami már bevált és ízlik neki és/vagy a fogorvosa ajánlotta. Olyasmire pedig nem szívesen költenek a szállodák, amire amúgy nincs hangos tömegigény, és különben se tudnák eltalálni, hogy a vendég milyet szeret használni.

Ha már a költés előkerült, éppen ez a második indok. A fogkrém ugyanis elég drága, azonos mennyiség mellett jóval többe kerül, mint mondjuk a szappan vagy a tusfürdő. Ugyanakkor ironikus módon nem elég drága ahhoz, hogy villogni lehessen vele. Pontosabban nincsenek belőle közismert luxusmárkák, mint a pipereszerekből általában; a fogkrémeknek nincs Rolls Royce-a és Ferrarija. Márpedig a hotelszobák ingyenes cuccainak fő célja, hogy a luxus érzetét keltse a vendégben. A fogkrém pont abban a hülye helyzetben van, hogy egy olcsó hotelnek túl drága, egy sokcsillagos meg nem talál elég puccosat ahhoz, hogy kirakja a fürdőszoba pultjára.

A harmadik, és talán legbanálisabb indok pedig az, hogy a hotelek egyszerűen nincsenek erre rákényszerítve. A hotelek minőségi besorolását (magyarul azt, hogy hány csillagos az adott szálloda) egy bonyolult feltételrendszer szerint adják meg, mindenféle szolgáltatásnak és extrának van egy pontértéke, és ezekből kell bizonyos pontszámot összeszedni az egyes kategóriákhoz. A besorolás márpedig szuperfontos a szállodának, hiszen ez határozza meg alapvetően, hogy mennyit kérhet el a szobáiért. Minibár például azért van szinte minden hotelszobában, mert aránylag sok pontot ér (hogy hány vendég fogyaszt belőle, az már más kérdés). Emiatt olyan elterjedt az érkező vendéget fogadó virág vagy a párnára tett csoki is.

Nyilván kitalálták már: a fogkrém nem szerepel a feltételrendszerben, nem jár érte plusz pont. Akkor meg maguktól nem is fogják erőltetni a szállodák.