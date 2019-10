Kézenfekvő kérdés lehet azoknak, akik félnek a repüléstől, hogy miért nincs minden utasszállító repülőgépen annyi ejtőernyő, ahány utas, hogy ha bármi gond van, mindenki kiugorhasson a zuhanó gépből. Ha a katonai gépeken alapfelszereltség, akkor a naponta jóval több ember utazását lebonyolító kereskedelmi járatokon miért nem?

A rövid válasz annyi, hogy azért, mert az ejtőernyőzés nem olyan magától értetődő és egyszerű dolog, ahogyan azt az akciófilmekben látjuk.

De nézzük szépen sorban, miért is nem annyi a trükk, hogy az ember a hátára kap egy zsákot, megrántja az egy darab madzagot, ami kilóg, majd kecsesen landol 20-30 méterre az addigra már odaérő mentők és tűzoltók előtt.

Nincs elég levegő utazási magasságon

Amikor valaki ejtőernyővel ugrik, ezt általában nem túl gyorsan közlekedő, kisebb gépből teszi, maximum 4500-5000 méter magasságból. Ezzel szemben az utasszállítók több mint 10 kilométer magasan közlekednek, elég nagy sebességgel, 900-1000 km/óra körül. Ilyen magasságban annyira ritka a levegő, hogy ha valaki ki is ugrana, oxigénpalackra lenne szüksége, és további veszélyeket jelentene, hogy a repülő túl gyorsan halad: komoly sérülések nélkül egészen biztosan nem úszná meg már a kiugrást sem. Ráadásul

Ejtőernyőzni nem egyszerű.

Nem állítják azt a szakértők sem, hogy az ejtőernyőzés a világ legbonyolultabb dolga lenne, de az egészen biztos, hogy előképzettség és eligazítás nélkül senkinek sem megy, pláne olyan stresszhelyzetben, amit egy repülőkatasztrófa jelent. Még akkor is csak tandemugrásban, egy profi és tapasztalt ejtőernyőshöz erősítve ugorhat bárki, ha előtte részt vett a felkészítésen, ami a legjobb esetben is legalább fél órát vesz igénybe. Ha pedig több ezer méteren repülő gépből ugrana ki, ahhoz jóval komolyabb és hosszabb felkészülésre lenne szükség. Ez teljesen elképzelhetetlen egy kereskedelmi járaton, ahol az embereknek néhány perc alatt, vélhetően oxigénmaszkban és teljes pánikban kellene megtanítani az ejtőernyő használatát, és elvégezni a biztonságos ugrás előkészületeit.

Előre megtervezett, normál körülmények

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ejtőernyőzés alapszabálya, hogy előre megtervezett, biztonságos körülmények között történik. Ha egy repülőnyi pánikoló tapasztalatlan ember próbálna kiugrani, anélkül, hogy a pontos földrajzi helyről és az időjárásról bármit is tudnának, nem nehéz elképzelni, hogy teljes lenne a káosz. További probléma, hogy

Nem arra találták ki az utasszállítókat, hogy emberek kiugráljanak belőlük

Gondoljon bele, milyen lassan ment a legutóbbi repülésénél is a beszállítás. Akkor most gondoljon arra, mennyi esélye lenne annak, hogy egy zuhanó repülőből, pánikolva, oxigénmaszkkal gyorsan kiugráljanak az emberek még úgy is, ha az összes vészkijáratot kinyitják. Az egy dolog, hogy mi történne, ha a levegőben kinyitnák az összes ajtót, de egyszerűen az utasszállítókat nem arra tervezték, hogy kiugráljanak belőlük az utasok. Ha valaki egy ilyen gépből ugrana ki menet közben, nagy valószínűséggel a szárnyakhoz vagy a repülő farkához csapódna, és jó eséllyel halálos sérüléseket szenvedne.

Sok helyet foglalnak és drágák

Ha a fenti indokok még mindig nem lennének elegek arra, hogy miért nincsenek ejtőernyők az utasszállító gépeken, akkor gondoljunk bele abba, hogy mennyi helyet foglalnának a gépeken. Az ejtőernyő, sisak, szemüveg és egyéb kellékek miatt simán lehet, hogy egyáltalán nem maradna hely kézipoggyászt felvinni. A becslések szerint úgy 3600 kg pluszsúlyt jelentene fejenként egy ejtőernyő, szóval még a poggyásztérbe pakolt bőröndök tömegét is meg kéne nyirbálni kicsit, hogy ne legyenek nehezebbek a gépek. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy az ejtőernyők költsége, ellenőrzése valószínűleg a jegyárakon is sokat dobna. Azt pedig már végigvettük, hogy cserébe szinte semmivel nem növelné a biztonságot: szakértők szerint egészen minimális az esélye, hogy akár csak egy ember életét is meg lehetne menteni azzal, ha vészhelyzetben kapna egy ejtőernyőt a hátára.