Amint az közismert, a Star Trekben a föderációs csillaghajók úgy tudják átlépni a fénysebesség elvi sebességhatárát, hogy térhajtóművük kilöki őket a háromdimenziós térből. Így átkerülnek a szubtérbe, ahol már simán lehet sokkal gyorsabban is közlekedni. A NASA volt mérnöke azonban most leleplező animációt tett közzé, amelyben kimutatja, hogy még ez a rendkívül gyorsnak tűnő sebesség sem elegendő ahhoz, hogy belátható időn belül eljussunk az univerzum túlfelére.

James O'Donoghue, aki korábban a NASA-nál dolgozott, most pedig a japán űrügynökség, a JAXA munkatársa, saját bevallása szerint is kellemetlenül érezte magát, amikor rájött, hogy még a sci-fibeli hiperűrsebesség is csak cammogásnak tűnik az univerzum elképesztő méreteihez képest. Persze a Földön megszokott távolságokat szempillantás alatt le lehet győzni ezzel a sebességgel, de a távoli galaxisok elérése már teljesen más kérdés.

Íme az animáció, amely először O'Donoghue Twitter-oldalán jelent meg:

A grafikán a Naprendszer bolygói (és a Plútó) láthatók, az Enterprise űrhajó a Naptól indul, majd egyre növekvő térhajtással (warp sebességgel) közelít a Plútóhoz. És az érezhető az animációból, hogy a hajó meglehetősen lassú, hiába halad elvileg több warppal.

A warp-skála a fénysebességből eredeztethető. A warp 1 minden skála szerint a vákuumbéli fénysebességgel egyezik meg (ami közelítőleg 300 ezer kilométer per másodperc). Az ennél nagyobb warp sebességeket a térhajtómű feltalálója, Zefram Cochrane úgy határozta meg, hogy a warpban mért sebesség a fénysebesség (c) harmadik hatványú többszöröse legyen. Tehát a warp 4 = 43c. Később azonban ezen a skálán módosítottak, és a The Next Generation idejétől már nem harmadik, hanem 10/3-dik hatványra emelik a warp-faktort, és ezzel szorozzák meg a fénysebességet, O'Donoghue is ez utóbbit használja. A Star Trek-beli fizika szerint a 10-es warp sebességet normál körülmények között képtelenség elérni, a 9,99-es warp nagyjából 2147-szeres fénysebességnek felel meg.

A Föld-Hold távolság például warp 1-es sebességgel (tehát fénysebességgel) 1,255 másodperc alatt hidalható át:

Nézzük, ezekkel a sebességekkel milyen gyorsan juthatnánk el a Naprendszer határára, esetleg a legközelebbi csillagokig. Nos, igazából elég lassan. Warp 1-es sebességgel (vagyis fénysebességgel) 5 óra és 28 perc alatt érnénk el a Plútót a Naptól indulva, a legközelebbi csillag, a Proxima Centauri pedig négy év és három hónap utazásnyi távolságra lenne. Warp 9,9-es sebességgel a Plútó ugyan csak 10 másodpercre lenne, de a Proxima Centauri eléréséhez még mindig 18 órára lenne szükség.

ha pedig a Tejút egyik végéből a másikba szeretnénk warp 9,9-es sebességgel eljutni, akkor ehhez 96 évre lenne szükség (hiszen a galaxis 150-200 ezer fényév átmérőjű).

Ráadásul a valóságban a leggyorsabban haladó ember alkotta tárgy (a NASA Parker napszondája) is csak másodpercenként 192 kilométeres sebességet ért el, ami több mint ezerszer lassabb az (egyszeres) fénysebességnél.

Vagyis az emberiség elszomorítóan lassan képes csak közlekedni a világűrben, és ez még a sci-fik világában sem javul gyökeresen.