Melbourne 70 ezer emailcímet készített a város fáinak, hogy az emberek egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tudják jelenteni az önkormányzatnak, ha valami rendellenességet tapasztalnak. Az elképzelés az volt, hogy ha látják, hogy egy fa beteg, vagy megrongálták, szemetet szórtak köré vagy bármi más gondot tapasztalnak, akkor a derék állampolgárok majd ezeken a címeken jelentik be. Mivel minden fához külön email tartozik, térkép alapján könnyen be lehet azonosítani, hogy melyik fával kapcsolatban merül fel probléma. Csakhogy az emberek

Teljesen másra használják az emailcímeket.

A rendszer elindítása után a várakozásokkal szemben a világ minden tájáról tömegesen kezdtek érkezni emailek a fák címeire. Javarészt persze a helyi lakosok írtak, de nem a fával kapcsolatos problémákkal, hanem a fáknak címzett üzeneteket. Vannak, amiben megdicsérik őket, van aki aggódik valamelyik beteg fáért, és jobbulást kíván neki, de akad olyan levélíró, aki szimplán csak megköszöni, hogy árnyékot ad a fa.

Kérések, kérdések

A több ezer levélíró kérdésekkel és kérésekkel kapcsolatban is ír a címekre, de nem ám úgy, ahogyan azt az önkormányzat remélte, hanem kifejezetten a fának címezve. Egy levélíró például arra kéri a fát, hogy tartsa meg a jó szokását, és továbbra is fogja fel az út zaját. Más olyan kérdésekkel bombázza a környékén található fát, hogy az ágaira ujjakként gondol-e. Érkeznek olyan kérdések a fákhoz, hogy hogy vannak mostanság, milyen volt a napjuk, vagy hogy fáj-e nekik, amikor egy koala nem őket, hanem a mellettük álló fát ölelgeti egész nap. És vannak, akik életvezetési tanácsokra is vevőek lennének az öreg bölcs fáktól.

Cathy Oke, a városi tanács környezetért felelős tagja azt mondta, hogy eléggé meglepődtek azon, hogy a technológia ilyen fura módon közelebb hozta a természetet az emberekhez. Mint mondta, vannak olyanok is, akik külföldről írnak a fának, mert ott nőttek fel, de már máshol élnek, és így emlékeznek meg a fáról, amire gyerekkorukban sokat felmásztak, vagy mindig elsétáltak mellette. Vagy csak turistaként jártak a városban, szimpatikusnak találják valamelyik fát, és írnak nekik egy levelet.

Városi fatérkép

Mindenesetre Melbourne-ben nem lehet azt mondani, hogy ne tennének meg mindent, hogy tényleg jól érezzék magukat a város fái. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy naponta felolvassák nekik az emaileket, amiket kaptak, hanem egy látványos térképen lehet megtudni róluk mindent. A térképen mutatják azt is, hogy melyik fa teljesen egészséges, és még évtizedekig ott fog állni, és melyik az, ami haldoklik, és kevesebb mint 5 éve van hátra.