Scharlette Holdman neves védőügyvéd, aki arra specializálódott, hogy a halálraítélt fogvatartottaknak segítsen. Több nagyon komoly ügyet vitt végig, és több elítéltnek is segített, mégis van egy olyan esete, ami 1985 óta folyamatosan szóba kerül, mikor a karrierjéről mesél, ez pedig az, amikor megpróbált egy csirkét beidéztetni a bíróságra.

Holdman egy olyan ügyön dolgozott, ahol egy férfi minden kétséget kizáróan megölt egy embert. Nem is azt szerette volna bebizonyítani, hogy az illető ártatlan, hanem azt, hogy nem ép az elméje. A csak Harryként emlegetett férfi skizofréniában szenvedett, IQ-ja 58-as volt, ennek ellenére 10 éve a San Quentin börtön halálsorán várta a kivégzését.

A hatályos törvények szerint nem lehet a kivégzést végrehajtani olyan embereken, akik vagy nincsenek tisztában annak súlyával, amit tettek, vagy nem értik, mit jelent a kivégzés és miért vár ez rájuk. Holdman egy apró, ám annál beszédesebb anekdotával érzékeltette, hogy védencéről nehéz lenne azt állítani, hogy minden rendben van vele. Eszerint a férfi azt mondta, hogy édesanyja egy kólásüvegben nevelte fel őt, és a kivégzés azt jelenti, hogy újrakárpitozzák a testét. A hobbija pedig az volt, hogy a gondolatait, üzeneteit vécépapírra vetette, amiket aztán kis galacsinokba gyúrt. Az egyáltalán nem tartotta vissza, ha esetleg már használta előtte a papírt, és a fekáliás gyöngyökké formált kis üzeneteit a hajába fonta. Hogy ezen milyen fontos üzeneteket akart közölni a világgal, az sosem derült ki, mert a fekáliagyöngysor nem igazán keltette fel az ügyvédnő vágyát, hogy ezek alapos áttanulmányozása után állítsa fel az ügyfele védelmét.

Mindezek ellenére az elítéltet megvizsgáló pszichológus teljesen beszámíthatónak ítélte a férfit, aki szerinte tisztában van a tettei súlyával és következményeivel, így a kivégzés végrehajtható lett volna. A tárgyaláson a pszichológus azt vallotta, hogy úgy győződött meg arról, hogy Harry teljesen tudatában van annak, amit tesz, hogy az amőba könnyített, 3×3-as változatát, azaz a tic-tac-toe-t játszotta vele, és a férfi nyert. Ezt az indoklást a bíróság is elfogadta, az ügyvéd viszont nem értett egyet vele.

Eszébe jutott, hogy délen, ahol felnőtt, egy csomó vásáron lehetett találkozni könnyített amőbát játszó csirkékkel mint látványossággal.

Megszületett a tökéletes ötlete: senki nem mondaná egy csirkére, hogy az evolúció csúcsa, hogy tökéletesen tudatában van a tettei súlyával és következményeivel – pedig képes amőbázni.

Az idő viszont szorította, így nagyon gyorsan kellett szereznie egy olyan csirkét, ami tud amőbázni, a tömeg és a rá háruló figyelem miatt sem lesz lámpalázas, és a közelben él. Először egy amőbázó libát talált, de mivel a libák szeretnek támadóan fellépni, így nem akarta kockáztatni, hogy esetleg körbe-körbe rohangáljon a bíróságon, és valakibe belecsípjen. Volt olyan csirke, ami tökéletes lett volna, de San Franciscóban élt, ahol törvény tiltja, hogy a csirkék nyilvánosan amőbázzanak, mert ez állatkínzásnak minősül. Végül eljutott egy olyan emberhez, akinek a szakterülete volt az, hogy csirkéket tanítson egyszerűsített amőbára, így lett egy listája potenciális csirkékkel.

Amőbázgasson csak a pszichológus a csirkével

A terv az volt, hogy a pszichológust is beidézteti, és úgy ássa alá a szakvéleményét, hogy felkéri egy játékra a csirkével, majd miután a csirke nyer, megkérdezi, hogy akkor most szerinte ez az állat is beszámítható-e, és tisztában van-e a cselekményei súlyával.

Aztán úgy gondolták, hogy ezt a bíróság biztosan elutasítja majd, és nem biztos, hogy jó taktika lett volna a pszichológust ilyen helyzetbe hozni, de az ügyvédnő gyakornokai örömmel vállalták a feladatot, így a csirkét úgy szerették volna beidéztetni tanúnak, hogy majd az egyik gyakornok játszik vele.

A bíróságra is beadták a kérvényt, meg is indokolták, hogy mire és miért készülnek a csirkével, azonban a bíró ezt elutasította azzal az indokkal, hogy ez aláásná a bíróság tekintélyét.

Úgy gondoltam, az sokkal jobban aláásná a bíróság tekintélyét, ha engedélyeznék egy mentálisan súlyosan sérült ember kivégzését

– mondta Holdman egy interjúban. A bíróság azt sem engedte meg, hogy egy videóban mutassák meg, ahogyan amőbázik a csirke, így nem sikerült a pszichológus véleményét megkérdőjelezni.

Végül azonban különböző halasztásokkal és újabb tárgyalásokkal 2002-re sikerült csirke nélkül is elérni, hogy mentálisan túlságosan sérültnek nyilvánítsák a férfit ahhoz, hogy kivégezzék.