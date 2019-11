Legközelebb, mikor meglát egy drónt, jusson eszébe Marilyn Monroe, illetve mikor meglátja Marilyn Monroe-t, emlékezzen arra, hogy ő nem egy egyszerű stílusikon és celebritás volt, hanem aktívan részt vett a modern drónok kifejlesztésében.

Norma Jeane Dougherty

Mielőtt Marilyn Monroe-ként világhírűvé vált volna, Norma Jeane Dougherty 18 évesen napi 10 óra munkával heti 20 dollárt keresett. A Radioplane nevű cégnél dolgozott, amit a korábban katonaként szolgáló Reginald Denny nevű brit karakterszínész alapított, és kisméretű, rádiójellel vezérelt, pilóta nélküli repülőket gyártottak. Ezek akkoriban az Egyesült Államok hadseregének és haditengerészetének fegyvereit segítették a pontosabb célzásban. A Radioplane-t később a Northtrop (a mai Northrop Grumman hadiipari óriás egyik jogelődje) vásárolta fel.

Norma Jeane Dougherty legfőbb feladata az ejtőernyők minőségének ellenőrzése volt, illetve neki kellett lekezelni az ernyőket tűzálló anyaggal. Kifejezetten szerette a munkáját, annak ellenére sem ment el a cégtől, hogy a családja többször fejezte ki aggodalmát, hogy a belélegzett tűzálló anyag esetleg árthat az egészségének. Dougherty a munka mellett a fokozott érdeklődést is szerette, egy céges pikniken például nyert egy 50 dolláros jutalmat, és őt választották meg a cég királynőjének, ő pedig imádta ezt a szerepkört. A drónokat is érdekesnek találta, állítólag néhány képzési gyakorlaton használt OQ2-es drónt meg is tartott magának.

Egyébként nem túloztunk, mikor azt állítottuk, hogy a drónépítés indította el a karrierjét, ugyanis a Radioplane-beli királynősége miatt kereste fel David Conover, a katonaság fotósa, aki olyan nőket keresett a sorozatához, akik a háborúban is a hazájukat szolgálják a munkájukkal. Végül egy képe sem került be a sorozatba, viszont Dougherty 1945-ben otthagyta a munkahelyét, és elkezdett modellkedni.

OQ-2

A cégnél nemcsak Marilyn Monroe indult el a sztárság felé, de az OQ2-es drón is megszületett, amit a modern drónok elődjeként tartanak számon. Ez szolgált alapjául azoknak a drónoknak, amiket ma is mentésre, keresésre vagy felderítésre használnak.