Ha van valami, ami generációk óta lenyűgözi a gyerekeket, az a kukásautó. A legtöbb esetben mindegy, hogy fiúkról vagy lányokról beszélünk, ha jön a kukásautó, mindenkinek eláll a szava, megbabonázva nézi, és sokuk álma, hogy ők maguk is kukásautón dolgozzanak ha felnőnek.

Nem véletlen, hogy sok hulladékgazdálkodó szervezet árul olyan kukásautós játékot, ami kicsinyített mása az utcákon közlekedő járműveknek, ahogyan az sem véletlen, hogy az FKF oldalán is találtunk külön menüpontot a kukásautókról - mivel ha teljesen őszinték akarunk lenni, nem csak a gyerekeket nyűgözi le ez a jármű, de sok esetben a felnőtteket is. Na meg mindenképpen hasznos, ha a gyerek néhány keresztkérdést is feltesz, miközben az autót nézi.

Állítólag érkezett már nem is egy megkeresés amerikai hulladékkezelőkhöz, hátha vállalnak a hivatásosok kukásautó témájú szülinapi zsúrt, illetve hogy legalább munkaruhát lehet-e tőlük kölcsönözni. Amerikában még egy kiadvány is született a biztonságos kukásautó-megfigyelésről, a szülőknek részletesen leírták, hogy milyen messziről figyeljék meg a gyerekkel az autókat. A kukásautókon dolgozók is pontosan tudják, hogy mindig lelkesen vissza kell integetni a gyerekeknek. Amikor gyerekeket kérdeztek meg arról, hogy mit is szeretnek annyira a kukásautókban, akkor többen azt mondták, hogy azt, amikor az autón dolgozó emberek integetnek nekik.

Ami nekik tilos, azt ők megtehetik

A Minnesota Egyetem gyermekfejlődési központjának kutatója, Sheila Williams Ridge, segített megfejetni a kérdést, hogy mi lehet a kukásautókban annyira vonzó a gyerekek számára.

A 3 év körüli gyerekek memóriája még nem feltétlenül elég fejlett ahhoz, hogy hosszútávon emlékezzenek a dolgokra. Ezért van az, hogy a hiába hogy 2 évesen még tudták, hogyan kell felvenni a csizmájukat, következő télen már nem emlékeznek rá, ahogyan a hónak is ugyanúgy tudnak örülni, mintha még sosem láttak volna ilyet. Ezért ha van valami, ami eleve kicsit varázslatos, ráadásul minden héten ugyanabban az időpontban történik, az mindenképpen felvillanyozza a gyerekeket, és kicsit jobban megismerteti őket a világgal.

Aztán ott van a tiltás szele a levegőben, hiszen a gyerek azt már tudja, hogy nem szereti a szülő, ha kuplerájt csinál, nem játszhat a szemetessel, erre megérkezik egy csapat felnőtt, akinek nem hogy engedik, de egyenesen örülnek, ha a tiltott kukával ügyködnek. Nem elég, hogy ők kiönthetik a szemetet a teherautójukra, de még hangoskodhatnak is hozzá, vagyis minden olyan dolgot csinálhatnak, amit a gyerekek is szeretnének, de nekik nem szabad. Ez a hangosság szerepet játszik abban is, ami miatt a szirénázó járművek is annyira népszerűek a gyerekek körében.

A kukásautó különleges

Ridge szerint nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekeknek a kukásautók, tűzoltók, mind különlegesek. A sima személyautókhoz hozzászoktak már, utaztak is benne. Amit viszont ritkán látnak, az lenyűgözi őket. Lehet ez a kukásautó, ami nem rohangál tucatjával az utcán, de emiatt nyűgözhető le egy kisgyerek egy kiadós metrózással vagy villamossal.

Guy Toubes, az Amazon The Stinky & Dirty Show, vagyis büdös és piszkos című animációs sorozatot készíti, ami egyébként egy kukásautó és egy markoló barátságáról és kalandjairól szól. ő arról mesélt, hogy az első tesztek során ők maguk is meglepődtek, hogy a gyerekek mennyire viccesnek találják már csak a büdös szót is, és imádnak a klasszikus értelemben undorítónak vagy gusztustalannak titulált dolgokról beszélgetni, vagy szórakoztatónak tartják, ha arról beszélgetnek mások. Szerinte az, hogy van egy jármű, ami a gusztustalan és büdös dolgokért jön, az maga az izgalom netovábbja a gyerekeknek.

Ráadásul az egész különleges mozgása, ahogyan beleöntik a szemetet, a kukásautó formája, vagy az, hogy emberek utazhatnak a hátán állva, mind olyan különleges, és egyben tiltott egy gyerek számára, ami miatt sokukban megfogalmazódik, hogy ez az álommunkájuk. Az pedig, ahogyan a nagy autó elfogyasztja a szemetet, a fényei, mind olyan különlegessé teszik, mintha az állatkertben néznének egy egzotikus állatot.

A kukásautók kezelői szerint a munkájuk része az is, hogy lenyűgözik a gyerekeket, és nincs olyan út, hogy ne néznék őket csillogó szemmel az édesanyjuk mellől, tátott szájjal. Ettől az interjú szerint sokan úgy érzik magukat mintha rocksztárok lennének. Tapasztalataik szerint a gyerekek többségét a fények és a kukásautó mozgása nyűgözi le a legjobban, hiszen az egész olyan mintha egy Transformert látnának életre kelni.