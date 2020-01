Az esőcsepp nem is esőcsepp alakú

Aki rajzolt már valaha napocskát, házat, és felhőt, az tudja, hogy az esőcseppek könnycsepp alakúak. Ez látható minden rajzfilmben, képeskönyvben, gyerekruhán, füzetborítón.

Aztán jöttek a NASA tudósai, és ezt is el kellett rontaniuk: az esőcseppek valójában inkább emlékeztetnek hamburgerbucira, amik lássuk be, kevésbé néznek ki jól egy ovis rajzon. Ha nem hiszik, itt a tudományos értékű bizonyíték rá, interaktív csúszkával:

Fotó: Világi Máté / Index

Fotó: NASA Az esőcsepp alakja

A víz az atmoszférában kicsapódik porszemcsékre, és felhő lesz belőle. A felületi feszültség miatt a vízcseppek eleinte gömbölyűek, de ahogy elkezdenek zuhanni, ez hamar megváltozik. Zuhanás közben a légáramlás a csepp alján erősebb, mint a tetején, ezért veszi fel a hamburgerbuci alul lapos, felül domború formáját a vízcsepp. Fent a kicsi légáramlási zavarok alacsonyabb nyomást eredményeznek, így a magasabb felületi feszültség nagyjából gömbölyűn tartja a csepp tetejét.

Ahogy zuhan a csepp, óhatatlanul is ütközik más cseppekkel, ami szintén hozzájárul a gömbölyded formája elvesztéséhez. Ahogy ütköznek a cseppek, összeállnak, de – ahogy a Római Birodalommal is történt –, amikor a csepp túl nagyra nő, szétesik. A folyamat kezdődik elölről, míg végül valamilyen formában földet nem ér, vagy el nem párolog. Ez akkor következik be, amikor egy csepp nagyobb lesz, mint 4 milliméter.