A szakáll szexi, kivéve, ha a nő retteg a tetvektől

Az utóbbi évek szakálldivatja megoldhatatlan dilemma elé állítja még a kutatókat is. Senki sem tudja ugyanis végérvényesen bizonyítani vagy cáfolni azt a feltételezést, miszerint a nők vonzódnak a szakállhoz (illetve a szakállas férfiakhoz). Még mielőtt azt válaszolnák, hogy ez csak ízlés kérdése, fontos tudnunk, hogy preferenciáink jó része is az evolúciós múltban gyökerezik.

Végérvényes választ e cikkünk sem fog adni a szexi/nem szexi kérdésre. Egy tényezőt azonban már sikeresen azonosítottak, amely szerepet játszik abban, hogy a hölgyek a fejükben balra vagy jobbra húzzák-e az előttük álló szakállas férfi képét. Ezek pedig az élősködők, illetve

a nő félelme az élősködőktől.

Nem állítjuk, hogy a szakáll a paraziták tanyája, ugyanakkor talán kevesebbet borotválkozó olvasóink is elfogadják, hogy nehezebb tisztán tartani, mint a fényesre borotvált állcsúcsot. Sok évvel ezelőtt egy magyarországi egyetem mikrobiológiai tanszékén rejtélyes baktérium fertőzte be a (szándékosan befertőzött) mikrobakultúrákat. Már mindent kipucoltak, sterilizáltak, de a fertőzés forrását nem találták meg. Aztán megakadt a szemük a nagy szakállú laborasszisztensen. És igen, kiderült, hogy a baci az ő arcszőrzetében tenyészett, és onnan jutott át folyton a Petri-csészékbe.

Ugyanígy a szakállban emberi kórokozó baktériumok is tenyészhetnek, amelyek adott esetben ronthatják az illető férfi, az ő partnere, illetve utódai túlélési esélyeit. Pontosan ronthatták a múltban, az ugyanis nem ismert, hogy ez így van-e még a jelenben is. De ennek a mi szempontunkból nincs is jelentősége, hiszen az utóbbi pár évtized életmódbeli változásainak, így

a személyes higiéniának nincs sok hatása az ember évezredek óta berögzült késztetéseire.

Jól ismert jelenség, hogy a párválasztás során tudat alatt mindkét nem olyan jellemzőket keres (és talál attraktívnak) a másikon, amelyek közvetett vagy közvetlen módon elősegítik a születendő utód túlélését. A Sterlingi Egyetem felfedezése szerint ugyanez lehet igaz a szakállra is.

Összesen 919 nőnek mutattak különféle férfiarcokat. Voltak közöttük szakállasak és szakálltalanok, és e kategóriákon belül is különbözött, hogy az arc mennyire volt maszkulin. A szakállt a legtöbben férfias (maszkulin) bélyegnek értékelik, de sok más hasonló hatású jellemzője is van az arcnak, így a karakteres állkapocs, a kifejezett szemöldökív. Az alanyok feladata az volt, hogy értékeljék, mennyire találják az adott férfit vonzónak, rövid és hosszú távú kapcsolatra egyaránt. Emellett kitöltettek velük egy olyan kérdőívet is, amelyben – sok egyéb mellett – a testen élő parazitákkal (tetvekkel, kullancsokkal, bolhákkal) kapcsolatos attitűdjüket is felmérték.

Általánosságban az jött ki – sejthetően – hogy a maszkulinabb arcokat jobban kedvelték, mint a feminin vonásokat. A szakállas arcoknál az egyéb maszkulin vonások szerepe kevésbé volt kifejezett. Ennek az lehet az oka, hogy a szakáll elfedi a kevésbé kívánatos tulajdonságokat (akár szó szerint, akár a figyelem elterelése révén). Ha az azonos mértékű maszkulin vonásokkal felruházott arcokat hasonlították össze egymással, akkor mindig a szakállas bizonyult attraktívabbnak.

Vagyis mindenkinek megéri szakállt növesztenie. Különösen azoknak a nőknek tetszik a szakáll, akik hosszú távú kapcsolatra vágynak, de a futó kalandot keresőknek sincs ellenükre. De nem ennyire egyszerű azért a történet. Azok a nők ugyanis,

akik jobban undorodnak a külső parazitáktól, kevésbé találják vonzónak a szakállasokat.

És bizonyos esetekben igazuk is lehet – már abban, hogy a szakáll nem feltétlenül steril. Egy vizsgálatban férfiak szakállából és különféle kutyafajták bundájából vettek bakteriológiai mintákat. Az eredmények szerint a szakállakban jelentősen több volt a baci, mint a kutyákban. A vizsgált 18 férfi közül hétnek olyan sok baktérium éldegélt a szakállában, amely már komoly egészségügyi kockázatokat is felvetett.

A svájci Hirslanden Klinikán végzett kutatást eredetileg azért kezdték, hogy kiderüljön, vajon a szakállas férfiak elkaphatnak-e a szőrzetben élő kórokozókat a kutyáktól. De az eredmények láttán már