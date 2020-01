A szovjet gyerekek imádták a vérből készült édességet

Szinte nincs olyan volt szovjet állampolgár, aki ne emlékezne a Hematogen szeletekre. Ezek csokinak kinéző édességek voltak, kakaó azonban nem volt bennük. Volt viszont cukor, sűrített tej és marhavér. Erről persze a gyerekeket nem siettek tájékoztatni (bár az okosabbak az elnevezésben szereplő hemato előtagból azért sejthettek valamit.

A minimum 5 százalék marhavért tartalmazó édességet népegészségügyi megfontolásból dobták piacra: a majdnem minden negyedik embert (és ezen belül még ennél is több gyereket) érintő vérszegénységet akarták vele kezelni. Népszerűsége azonban felülmúlt minden előzetes várakozást.

Véres hurka vagy amit akartok

A vérevés elfogadottsága éles határvonalat húz a kultúrák közé. Nálunk, a sült vér és a véres hurka hazájában, nem tűnik olyan borzasztónak, hogy gyerekek habzsolják a vért, nyugaton azonban ez kifejezetten gyomorforgató gondolat. Néhány éve a Travel Channel bemutatott egy sorozatot, amelynek alapfelállása nem volt igazán komplexnek nevezhető. A műsorvezető beutazta a világot, és mindenhol az (amerikai szemmel nézve) legundorítóbb fogásokat kóstolta meg.

Ez általában a magyar nézőknél is működött (amikor valami egzotikus helyen majomagyat vagy kígyószemet evett), de aztán az egyik epizódban emberünk Magyarországra látogatott. Elvitték egy disznóvágásra, ahol megkóstoltatták vele a friss véres hurkát. Ő ujjai közé tartotta a teljesen átlagos hurkát, és többször is megkérdezte, hogy ez akkor most tényleg vérből van-e. Ezután egy falatot evett belőle, majd letette, és udvariasan megköszönte, de hirtelen jóllakott. Az másodlagos, hogy ez a hezitálás csak megjátszott volt, vagy tényleges undorból fakadt, a lényeg, hogy a közönség körében nyilvánvalóan a vér fogyasztásával szembeni averziót volt hivatott előhívni.

Ebből az a tanulság, hogy a táplálékelutasítás sok esetben tisztán kulturális hatásra alakul ki, és mi is eszünk egy csomó olyan dolgot, amit mások találnak undorítónak.

Vérpor, vérital, vérsnack

Visszatérve az orosz véres édességhez, a Hematogen a szovjet időkben évtizedeken keresztül gyakorlatilag minden gyógyszertárból beszerezhető volt recept nélkül. Még ma is kapható a posztszovjet országokban, bár már sokkal ritkább, mint annak idején. Nyilván az Amazonon is kapni. Az édesség előképei jóval megelőzték a Szovjetunió születését, és azt a szemléletet tükrözték, hogy a haszonállatokat szőröstül-bőröstül fel kell dolgozni, nem mehet veszendőbe semmi. Ráadásul a vér kifejezetten tápanyagdús szövet, tele van vassal, cukorral, nyomelemekkel.

A 19. században, ahogy az orvosok kezdték megérteni, hogy a táplálkozás milyen alapvető mértékben meghatározza az egészségi állapotot, és a lakosság (főként a szegényebb része) milyen hiányokat szenved bizonyos tápanyagokból, úgy vált szinte rögeszmévé a “feljavított” élelmiszerek gyártása. Ma úgy mondanánk, étrend-kiegészítőket terveztek, amelyek ráadásul tartósak, könnyen szállíthatók, és nem romlanak meg olyan gyorsan. Próbálkoztak mindennel a tejtől az élesztőig, így került az érdeklődésük fókuszpontjába a vér.

A natúr vér nagyon gyorsan megromlik, így gyakorlatilag használhatatlan. Jelentős élelmiszertechnológiai bravúrnak számított, hogy sikerült kidolgozni a szárításának, tartós porrá alakításának módszerét. A Hematogen őse nem is orosz, hanem az 1800-as évek végén Svájcban találták fel. De a Hematogen szelet korántsem az egyetlen vértartalmú étrend-kiegészítő édesség volt. Ott volt a szárított és por állagban forgalmazott vérből készült, és édesgyökérrel ízesített Hematopan, vagy a Hemosan, egy ital, amely vérfehérjét, lecitint és kalcium-glicerofoszfátot tartalmazott.

Szirup a felnőtteknek, szelet a gyerekeknek

A Hematogen 10 milligramm vasat tartalmaz, ami nagyjából megfelel a gyerekeknek ajánlott napi mennyiségnek. A magas vastartalom a leírások szerint az ízén is érződik, de a legtöbb nyilatkozó még erre is nosztalgiával, és nem fintorogva emlékszik. Az, hogy a vas történetesen vérből származik, különösen előnyös, hiszen ezáltal olyan molekulakomplex formájában (hem-vas) van jelen, amelyet a szervezet közvetlenül tud hasznosítani.

Fotó: Shutterstock A Hematogen szelet

Noha a Hematogent Svájcban találták fel, és az első világháború előtt nyugaton is ismert volt (más néven), a múlt század húszas éveiben a Szovjetuniót kivéve mindenhonnan eltűnt. Az ok ismeretlen, egyes történészek szerint azért, mert a természetes forrásból származó táplálékkiegészítők szerepét átvették a vegyipari termékek. Az sem világos, hogy a Szovjetunióban miért vált olyan népszerűvé. Ismerve az ország fentről irányított társadalmi trendjeit, az a legvalószínűbb, hogy egy jó kapcsolatokkal rendelkező ember valahol fönt egyszerűen úgy gondolta, hogy ez jó ötlet, és elérte, hogy az állam a pet projectje mögé álljon.

A második világháború után a lakosság jelentős része éhezett, így valós igény mutatkozott a tápanyagdús kiegészítő élelem iránt. A legtöbb ember valószínűleg nem is tudott arról, hogy miből készült a Hematogen, mivel úgysem volt más, amit a vérszegénység enyhítésére ehettek volna. A felnőtteknek árultak szirupot is belőle, a szeletet kifejezetten a gyerekek ízlésének megfelelően hozták forgalomba.