A világ legnagyobb temploma egy afrikai kisvárosban áll, tök üresen

A világ legnagyobb temploma? Hát, nyilván a keresztény világ szívében, a Vatikánban található Szent Péter-bazilika, gondolja az ember. Főleg ha már járt is arrafelé, akár odabenn, akár a bazilika előtti téren, és tapasztalatból tudja, hogy az a templom bizony tényleg iszonyú nagy.

Tudta ezt Félix Houphouët-Boigny, Elefántcsontpart elnöke is, amikor 1985-ben, 80 évesen kiadta a parancsot: építsünk ennél nagyobbat. Nem is akárhol, Yamoussoukro városában, ami egyrészt az elnök szülőfaluja, másrészt akkor már két éve az ország hivatalos fővárosa is volt, nagyjából 15 ezer lakossal. Tehát egészen logikus ötletnek tűnt egy 18 ezer embert befogadó szupertemplom helyszínéül választani. (A rosszindulatú Felcsút-párhuzamok elkerülése végett: az elnök születésekor még csak pár száz fős falu a fővárossá kinevezés után rohamos fejlődésnek indult, és ma már 200 ezren lakják. Persze a régi főváros, a 4,5 milliós Abidjan mellett így is eltörpül.)

A magát szerényen csak Afrika Bölcse néven emlegető Houphouët-Boigny a saját vagyonából állta az építkezést. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy nem nagyon merte senki megkérdezni tőle, hogy miből van 300 (más források szerint 600) millió dollárja (ez mai árfolyamon 92-198 milliárd forint) templomra Afrika egyik kimondottan szegény országában, ahol akkor éppen öt éve dúlt gazdasági válság, és az átlagfizetés havi 50-60 dollár körül mozgott.

A Miasszonyunk, a Béke Úrnője-bazilika névre keresztelt templom négy év alatt épült fel, és ránézésre kísértetiesen emlékeztet a vatikáni Szent Péter-bazilikára, bár azért nem egy az egyben replika. Például valamivel alacsonyabb a kupolája (ez állítólag II. János Pál pápa személyes kérése volt), amit egy 10 méteres kereszt ellensúlyoz a tetején ízlésesen. Odabenn 7000 légkondicionált ülőhely és 11 ezer állóhely várja a hívőket, összesen 30 ezer négyzetméteren. A csupa márvány belsőt 36 gigantikus intarziás üvegablakon át világítja be az egyenlítői napfény, figyelmesebbek az egyiken észrevehetik magát az elnök alakját is, aki éppen felajánlja Jézusnak az épületet.

A gyakorlatban nem(csak) Jézusnak ajándékozta oda a megatemplomot az elnök, hanem az ötlettől némiképpen húzódozó pápának is, annyival próbálva megolajozni a vatikáni döntési mechanizmust, hogy felhúztak mellé egy pápai villát is, ahol őszentsége megszállhat, ha éppen arra jár. Őszentsége egyébként egyszer járt arra összesen, amikor felszentelte a templomot. Annyit kért cserébe, hogy épüljön egy szegényeket ellátó kórház is. Ezt az elnök készséggel megígérte. És közel 30 évvel később, 2012-ben valóban el is kezdték építeni. A templom ekkor már réges-rég üresen állt: összesen kétszer telt meg, egyszer a felszenteléskor, aztán az elnök temetésekor, 1993-ban.

Mivel az ország lakosságának alig 17 százaléka katolikus, különösebben nagy érdeklődés vagy szükség soha nem volt a gigantomán bazilikára. Ma leginkább turistalátványosságnak számít, illetve a vasárnapi miséken néha 2-300 hívő is összegyűlik. A helyi egyháznak, pláne az államnak nemigen van pénze rá, ezért a pallottinus szerzetesrend tartja fenn, nagyjából évi másfél millió dollárból. És ilyen szép országimázs-videók készülnek a főszereplésével: