A világ legóvatosabb pénzhamisítója többet keresett a róla szóló filmmel, mint csalással

Mister 880 néven híresült el Emerich Juettner osztrák-amerikai pénzhamisító, aki leginkább a visszafogottságról vált ismertté, majd többet keresett a róla készült filmen, mint magán a csaláson.

Emerich Juettner 1876-ban született Ausztriában. 1890. június 21-én, 13 évesen érkezett New Yorkba, ahol először képkeretezőként kezdett el dolgozni, majd 26 évesen feleségül vette Florence LeMeint, és született két gyermekük. Ekkor már mellékállásként karbantartói munkát vállalt, majd az építőiparban helyezkedett el, és a New York-i Upper East Side felépítésének munkálataiban vett részt, a munka lakhatást is biztosított a családjának. Felesége 1937-ben halt meg, ezután a férfi szemétszedőként dolgozott, és a jövedelme drasztikusan csökkent.

Megfontolt hamisítás

1938-ban kezdett el pénzt hamisítani, heti szinten 10-12 egydolláros bankjegyet hamisított, és Manhattan környékén kezdett el fizetni vele a boltokban. A következő 10 évben Juettner továbbra is takarékosan használgatta a hamis bankjegyeket, de arra nagyon szigorúan odafigyelt, hogy ne vigyen hamis bankjegyet kétszer ugyanabba a boltba vagy eladóhoz, és hogy ne ragadja el a hév, csak a megélhetésére használja a hamis dollárokat.

Maguk a hamis bankók nagyon rossz minőségűek voltak, olcsó papírból készültek, és még a Washington szó is rosszul került rá, Wahsingtonként szerepelt a bankjegyeken.

Miután Juettner először használt hamis bankjegyet, a titkosszolgálat nyitott egy aktát 880-as eset néven, és megindult a tíz éven át tartó hajtóvadászat. Lehetetlen volt lenyomozni, mert csak ritkán bukkantak fel a bankók, és akkor is mindig más helyen. A sikeres hamisítás 1948-ig tartott, amikor is tűz ütött ki Juettner lakásában, ami többek között a pénzhamisító eszközeiben is kárt tett, ezért úgy gondolta, hogy a többi lommal együtt ezt is kiteszi az utcára. Az illegális szemétlerakás már akkor sem volt túl jó ötlet, ugyanis ez vezetett el hozzá. Egy csapat gyerek találta meg a félkész bankókat, és gondolták, hazaviszik megmutatni a szüleiknek, akik tisztes állampolgárként jelentették is, hogy mi került a háztartásukba. A rendőrök a lakásában fogták el Juettnert, és végül négy hónapot kellett börtönben töltenie.

Filmes karrier

1950-ben Edmund Goulding rendezett egy filmet Mister 880 címmel, ami Juettner ügyét dolgozta fel a nyomozó szemszögéből. Juettner karakterét Edmund Gwenn játszotta, aki Golden Globe-díjat kapott az alakításért, és Oscar-díjra is jelölték. A film meglehetősen nagy siker volt, és

Juettner a film jogaiért jóval nagyobb összeget kapott, mint amekkora összeget egy évtized alatt összehamisított.

