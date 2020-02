Palpatine császárt eredetileg egy nő alakította

A filmtörténelem egyik legemlékezetesebb főgonosza Palpatine császár figurája a Star Warsból, Ian McDiarmid alakítása a klasszikus trilógiában mindenkire garantáltan a frászt hozta, amikor először látta, aztán az előzményfilmekben gátlástalan politikusként és titkos Sith lovagként mutatta be a figura hátterét (az új részekre most ne is térjünk ki, hátha valaki extrém spoilerérzékeny). Palpatine karaktere egyértelműen és határozottan férfi szerep, a legelvetemültebb extrém feministák sem igazán tudják elképzelni másképp.

Ehhez képest, az első filmben, ahol megjelenik, egy nő alakította. Sőt, valójában két nő. És senki nem vette észre.

A császár a Csillagok háborújában még csak említés szintjén jelenik meg, de nem tudjuk, pontosan ki ő és mekkora szerepe van a Birodalomban - ekkor még Darth Vadert gondoljuk a sztori abszolút főgonoszának. A Birodalom visszavágban aztán Palpatine hologram formájában kerül elő, és kiderül, hogy előtte még Vader is meghunyászkodik; szóval ha Vadert félelmetesnek gondoltuk, hát tessék, itt van a főnöke, aki még nála is sokkal gonoszabb és rettenetesebb.

Fotó: Star Wars Comparison / youtube Felül "A Birodalom visszavág" Blue Ray kiadása, alul az újrajátszott verziójában látható Palpatine szenátor

Hogy George Lucasék mennyire menet közben találták ki az egész Star Wars sagát, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy a császár filmek egyik abszolút kulcsszereplője lett ugyan, de a bemutatkozásakor, a legelső jelenetében mennyire elhanyagolták.

Palpatine-t legelőször a stáb sminkesének, Rick Bakernek a felesége, Elaine Baker játszotta (Baker egyébként később Hollywood sminkes/maszkmester atyaúristene lett, 11 Oscar-jelöléssel és 7 díjjal, ami sokkal több, mint amennyit bárki más kapott a szakmában. Igazán nagy sztárrá a Grincs legendás maszkjának elkészítése után vált, amivel egyébként a hatodik Oscarját nyerte.) A próbafelvételek után aztán az éles forgatásra egy meglehetősen ismeretlen amerikai tévés színésznőt, a 78 éves Marjorie Eatont ugrasztottak be, aki az arcát teljesen eltorzító sminket kapott, és a korabeli CGI-technika legjavát bevetve egy csimpánz szemeit trükközték az arcára. Így nézett ki az 1980-ban a mozikba került eredeti Birodalom visszavágban:

A császár hangja persze nem Eatoné, egy új-zélandi musicalszínész, Clive Revill szinkronizálta utólag. Mivel ő szerepel a film végén a stáblistán Palpatine alakítójaként, Marjorie Eaton közreműködéséről a stábon kívül gyakorlatilag senki nem tudott hosszú évekig.

Amikor kikristályosodott, hogy a Jedi visszatérben a császár már jóval komolyabb szerepet kap, elkezdtek férfi színészt keresni a karakterhez. George Lucasnak egy kikötése volt, hogy idős színész alakítsa Palpatine-t. A jelölt egy 75 éves brit színpadi színész, Alan Webb volt, aki leginkább Broadway-darabokban, és BBC-s műsorokban játszott. (Ő volt egyébként az első jelölt 1963-ban a Doctor Who sorozat főszerepére is, de visszautasította.) Webbet azonban elkapta egy csúnya influenza a forgatás előtt, és a stáb nem tudott a felgyógyulására várni. Vészmegoldásként jött szóba a skót Ian McDiarmid, aki addig szintén színpadi színésznek számított, klasszikus szerepekkel, gyakorlatilag Shakespeare teljes életművét végigjátszva. Egy bökkenő volt csak: az életkora. A 37 éve élesen szembement Lucas “idős színész” kikötésével, de McDiarmid annyira lelkesen állt hozzá a szerephez, hogy végül mindenkit meggyőzött.

Keményen megdolgoztak a sminkesek, hogy öregnek, de mégis félelmetesnek tűnjön a filmben, de megoldották. Viszont így végül két évtizeddel később, az előzmény-trilógiában simán el tudta játszani a fiatal Palpatine-t. Érdekes belegondolni, hogy mi történt volna, ha Webb nem betegszik meg, és ő kapja a szerepet. A színész még a Jedi visszatér premierje előtt, 1982 nyarán meghalt, így nélküle valószínűleg az előzmények, és a folytatás is más sztorit kapott volna.

Az eredeti Palpatine, Marjorie Eaton még két kisebb filmben játszott, aztán 1984-ben visszavonult, két évvel később pedig meghalt. A Birodalom visszavág felújított verziójában a jelenetét újraforgatták McDiarmiddel, azóta gyakorlatilag csak ezt a verziót lehet látni. A legeslegelső Palpatine, a sminkes felesége, a Jedi visszatér premierje után nem sokkal elvált a férjétől, és Elaine Alexander néven maszkmesterként dolgozott tovább Hollywoodban - az exférjénél jóval szerényebb sikerekkel.