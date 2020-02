Fake news miatt lett sikeres Verne

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

1844. április 13-án bombasztikus hírekről számolt be a New York Sun napilap. A cikk szerint Monck Mason hőlégballonja Franciaországból indulva Anglián keresztül haladva 3 nap alatt átszelte az Atlanti-óceánt, és sikeresen landolt Dél-Karolina Charleston nevű városában.

AZOKnak AZ OLVASÓKnak, AKIK AZT GONDOLTÁK, HOGY EZ lehetetlen, IGAZUK VOLT. AZ EGÉSZET AZ ÚJSÁGÍRÓ, BIZONYOS EDGAR ALLAN POE TALÁLTA KI.

Poe akkoriban költözött New Yorkba, és újságíróként akart elhelyezkedni. Gondolta, ha bedob egy átütő sikerű sztorit, amire mindenki felkapja a fejét, akkor egészen biztos kap rendes munkát.

Hőlégballonozás = rengeteg olvasó

A hőlégballonos repülés azóta tartotta izgalomban az embereket, hogy a Montgolfier-fivéreknek először sikerült embert felvinniük a levegőbe 1783-ban. Egyébként ez is egy izgalmas sztori, ugyanis először üresen engedték fel, aztán kisebb állatokat, tyúkot meg kacsát, később juhokat reptettek. Amikor elérkeztek arra a pontra, hogy emberrel is ki kellene próbálni, 16. Lajos király úgy gondolta, hogy a rabok megfelelő tesztalanyok lesznek, de végül egy orvos, Jean-François Pilâtre de Rozier és François d'Arlandes márki vállalkoztak önként. A kísérlet sikeres volt, de Rozier pedig annyira rajongott a repülési innovációk teszteléséért, hogy végül ő lett az első ember, aki légi balesetben halt meg, amikor a La Manche csatornát akarta átszelni, szintén egy hőlégballonnal 1785-ben. Ez a művelet 1830-ban sikerült először, így 1844-ben, vagyis a cikk megjelenésének idejében a következő cél már valóban az volt hogy az Atlanti-óceánt szelje át valaki egy hőlégballonnal. Ez egyébként egészen 1978-ig nem is sikerült senkinek.

Fake news, mint személyes bosszú

A merész kísérletek nagyon érdekelték az olvasókat, ez több kamucikkhez is vezetett. 1835-ben például Richard Adams Locke publikált egy sztorit John Herschelről, aki a Holdról tért vissza hőlégballonnal, természetesen azzal is utazott oda. A cikk még az egyébként meggyőzően hangzó Edinburgh Journal of Science lapra is hivatkozott, és idézte az olyan megfigyeléseket, miszerint a Holdon fantasztikusan változatos élőlények élnek. A New York Sun több napon keresztül foglalkozott a témával, ami denevéremberekről, egyszarvú kecskékről és két lábon sétáló hódokról is szólt.

Poe - micsoda véletlen! - két hónappal Locke cikkének megjelenése előtt tett közzé egy fikciós történetet az emberről, aki a Holdon járt hőlégballonnal. Nem állította, hogy Locke egy az egyben lenyúlta a sztoriját, de mindenképpen szeretett volna bosszút állni rajta, úgyhogy az Atlanti-óceánt átszelő hőlégballon történetét ugyanannak az újságnak küldte el, ami minden ellenőrzés vagy kérdés nélkül közzétette a történetet.

Miről szólt a kamuhír?

Poe híre szerint a Victoria nevű hőlégballonban 8 ember utazott, és 75 óra alatt átértek az óceán felett. Ekkortájt hajóval ugyanez nagyjából két hétig tartott, ezért az embereket annyira érdekelte az új technológia, hogy szó szerint megrohamozták a standokat az újságért, és bármilyen árat kifizettek érte, hogy többet olvashassanak róla. Poe odafigyelt olyan részletekre is, hogy hosszasan írjon a technikai paraméterekről, például hogy mennyire oda kellett figyelni az összsúlyra. Monck Mason nevével kötötte össze az expedíciót, aki valóban híres léghajós volt. Bemutatta az utasokat is, hogy még hihetőbb legyen a történet. Másnap a cikket lehozta a New York Sunday Times, és a Baltimore Sun is, míg az óvatosabb újságok úgy gondolták, hogy megvárják, amíg új részletek is kiderülnek Charlestonból.

A New York Sun két nap múlva tett közzé egy helyreigazítást, miszerint a ballon érkezését nem erősítették meg délről. Hozzátették azt is, hogy nem hiszik, hogy egy ilyen expedíció lehetséges.

Lett belőle végül új munkahely?

Poe biztos volt benne, a cikk kellőképpen megmutatja, milyen művészien és részletgazdagon tud írni, arra azonban nem gondolt, hogy az újságok legnagyobb kincse a hitelesség, aminek viszont cikk semmilyen szempontból nem felelt meg.

Újságírói munka ugyan nem lett belőle, ugyanakkor egy bizonyos Jules Verne meglehetősen inspirálónak találta a történetet.

Amikor a cikket Verne elolvasta, elkezdett dolgozni az Öt hét léghajón című történetén, ami aztán 1862-ben jelent meg. Hatalmas siker lett, és Verne elkezdhetett dolgozni új történeteken, például a világhírűvé vált Utazás a Föld középpontja felé című regényen.

(Borítókép: A „Victoria” korai léghajót Thomas Monck Mason angol pilóta építette 1843-ban. / Fotó: Hulton Archive/Getty Images)