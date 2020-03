Mi ez a hülyeség, hogy “zéró páciens”?

A koronavírus-járvány idején rengetegszer halljuk a “zéró páciens” kifejezést, és már rég megtanultuk, mit jelent: a legelső fertőzöttet egy adott területen, akitől az egész járvány kiindul. Na de miért zéró? Ebben a kontextusban alapvetően semmi értelme annak, hogy nulladik. És még ha lenne is értelme, miért hívják nulladiknak, ha valójában az első?

A helyzet az, hogy a zéró páciens kifejezést csak a köznyelv használja, a sajtóból és témában vágó katasztrófafilmekből terjedt el a nyolcvanas években. Az első fertőzöttre a szaknyelv az “index case”, vagyis index-eset kifejezést alkalmazza (ennek szerencsére semmi köze az Indexhez, ahol ezt most ön olvassa). A zéró páciens pedig eredetileg “patient O” volt, csak valaki a nagy o betűt nullának olvasta, és úgy jobban hangzott.

1984-ben az amerikai járványügyi hivatal (CDC) az AIDS-járvánnyal kapcsolatban végzett kutatásokat. A HIV-vírus és a betegség akkoriban főként meleg férfiak között terjedt Amerika nagyvárosaiban, a CDC egyik kutatója, William Darrow ezért Los Angelesben és San Franciscóban próbálta visszafejteni, hogyan került be a vírus Kaliforniába, ki hozta be, kinek adta át. A nyomozás során a korai fertőzötteket kódokkal látta, és egy ábrára helyezte őket, hogy felrajzolhassa a vírus terjedésének mintázatát. A kódok úgy álltak össze, hogy a helyszín rövidítése, plusz egy sorszám, hogy az illető hányadik fertőzött volt az adott városban. Az első Los Angeles-i eset például az LA1 kódot kapta, a harmadik San Franciscó-i az SF3-at, és így tovább. És az egész hálózat központi pozíciójában ott volt az index-eset, O (nagy o, nem nulla) kóddal, ami azt jelentette, “Outside of California”, vagyis Kalifornián kívül.

Fotó: Yvonne Hemsey / Getty Images Hungary Fiatal férfitől vesznek vért HIV-teszthez New Yorkban 1986-ban.

Ezt az O betűt olvasta valaki a CDC-ben nullának, és a Darrow kutatására hivatkozó tanulmányokban ennek nyomán már zéró páciensként kezdtek hivatkozni az első esetre. 1987-ben aztán a San Francisco Chronicle újságírója, Randy Shilts is így vette át az AIDS-járvány korai éveiről szóló, nagy sikerű könyvében, és innentől már nem volt megállás, a sajtó és a popkultúra végérvényesen bevitte a köznyelvbe.

Darrow egyébként a kutatásában hibásan azonosította az első pácienst: egy kanadai légikísérőt, Gaetan Dugast nevezte meg mint a vírus első behurcolója, nemcsak Kaliforniába, de az egész Egyesült Államokba. Az elmélete szerint Dugas az akkoriban a szexturizmusáról hírhedt Haitin fertőződhetett meg a nyolcvanas évek legelején, ahová Közép-Afrikából, valószínűleg az ENSZ segélyszervezeteinek dolgozó önkéntesek közvetítésével került a HIV vírusa. Egészen 2016-ig kellett várni, hogy kiderüljön, Darrow tévedett, ekkor mutatták ki a hetvenes évek elejéről, New Yorkból való vérmintákból is a vírust. Később egy 1978-as hepatitis-B kutatás vérmintáit újra elemezve kiderült, hogy a vizsgált meleg férfiak között már ekkor 4-7 százalék volt a HIV-hordozók aránya. Dugas ezt már nem élte meg, 1984-ben meghalt AIDS-ben.

(Borítókép: Koronavírusos beteget szállítanak a fertőzötteknek felállított vuhani kórházba 2020 január 25-én. - fotó: Hector Retamal / AFP)