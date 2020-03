Miért lesz agresszív az, aki éhes?

Mindenki ismer olyan embert, aki elviselhetetlenül goromba, agresszív és ingerült lesz, ha éhes. Nagyjából úgy, mint amikor Bruce Branner idegállapotba kerül, és átváltozik Hulkká - csak általában (illetve: jobb esetben) azért addig nem jut el az ember, hogy letépje magáról az inget és a nadrágot, mert még nincs kész a rántott hús.

Általában az érintettek is tudják magukról, hogy éppen elviselhetetlenül viselkednek, ennek ellenére - pont ahogyan Hulk - ők sem képesek kontrollálni a cselekedeteiket ilyenkor. Legalábbis ezt állítják. A tudomány pedig mérsékelten ugyan, de igazat ad nekik.

Mármint nem azt állítja, hogy jogos az ingerültség, csak van rá magyarázat. Mégpedig a vércukorszint csökkenése.

Dr. Brad Bushman az Ohio Egyetem professzora úgy foglalta össze az egész jelenséget, hogy az agynak tápanyagra van szüksége az érzelmek szabályozásához, és a harag az az érzelem, amit a legnehezebb szabályozni. Vagyis ahol éhségérzet van, ott ingerültség is.

A sejtek elsődleges üzemanyaga a glükóz, amit a bevitt tápanyagból nyernek, és inzulin jelenlétében tudnak felvenni. Az agynak elég sok üzemanyagra van szüksége, nagyjából a test napi energiafelhasználásának 20-30 százalékát használja el.

Ha egy ideje nem evett valaki, akkor a vércukorszintje lecsökken. Ha ez egy bizonyos szint alá csökken, akkor kortizol és adrenalin termelődik a szervezetben, a kortizol pedig képes növelni az agressziót, az alacsony vércukor pedig hatással lehet arra, hogyan kezeljük az ösztönös viselkedést - írja Christine Lee gasztroenterológus. Azoknál, akiknek egyébként is gondot okoz az érzelmeik kezelése, az éhség ezt még nehezebbé teszi, de nem csak idegességet okozhat. Ugyanúgy jelentkezhet a koncentráció hiánya, fáradékonyság, álmosság, koordinációs zavarok.

Az Észak-Karolina Egyetem munkatársai egy 2018-as kutatásban azt igazolták, hogy ezek az negatív érzések vagy az ingerültség egy egyébként is negatív közegben sokkal inkább kijönnek. Vagyis ha valaki a dugóban ül és még éhes is, akkor sokkal valószínűbb hogy elveszti az önuralmát, mintha nyugodt környezetben érnék ugyanezek a hatások. Azt mondják, további vizsgálatokkal kell megnézni, hogy miért van ez, vagyis mi a pontos összefüggés az érzelmek és a vércukorszint között.

Én például nem leszek ideges, hanem megvárom, amíg elkészül az étel

Az Észak-Karolina Egyetem kutatói ezt nem csak azzal az örök igazsággal magyarázzák, hogy az egyik ember ilyen, a másik meg olyan, hanem azt mondják, hogy vannak, akik hamarabb reagálnak a testük jelzéseire. Azaz egészen apró jelekből is érzik, hogy lassan enni kellene, éppen ezért már valószínűleg az előtt ételhez jutnak, hogy túlságosan idegesek lennének. Egyébként erről is készült egy kutatás, amiben ikrek ilyen típusú önismeretét vizsgálták, és az derült ki, hogy az egész 37 százalékban fogható a genetikára, a többi a környezeti és személyes tényezőkön múlik.

Ezt támasztja alá, hogy például a sportolók általában hajlamosak az ingerültségre, ha nem jutnak ételhez, ez ugyanis kihat a teljesítőképességükre, és ezzel együtt az eredményükre. Azt is megfigyelték, hogy minél többet diétázik vagy fogyókúrázik valaki, annál jobban hozzászokik az éhségérzethez, és tudja kezelni az érzelmeit. Ennek az oka a kutatók szerint az, hogy az éhségérzet egyfajta győzelmi jelzés is számukra. Ezen kívül is számtalan környezeti hatás okozhatja, ha valaki ingerültebb a kelleténél éhesen, legalábbis a tanulmányok szerint nem csak attól függ, hogy valaki mennyire ismeri magát, hanem a társadalmi besorolástól kezdve egészen olyan tényezőkig, hogy egyébként mennyire volt stresszes a napja, vagy hogy reggelizett-e. Sőt nőknél a menstruációs ciklus okozhatja, ha valaki rosszul reagál arra, hogy még nem főtt meg a tészta.



Van rá megoldás

Jó hír, hogy ha tisztában van azzal az ember, hogy ingerült lesz éhesen, van megoldás. Meglepő módon az, ha eszik valamit. Például délután egy kis almát, joghurtot, mogyoróvajat, vagyis egy kis proteint és szénhidrátot, hogy bírja a vacsoráig. Ez szakértők szerint arra is jó, hogy elkerülje a túlevést, és egyébként is kitolható az éhségérzet megjelenése, ha odafigyel arra, miket eszik.