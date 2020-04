Miért kell folyton pisilnünk, ha hideg van?

Nagy valószínűséggel önnel is előfordult már az, hogy télen, amikor huzamosabb ideig kint volt a hidegben, folyamatosan úgy érezte, hogy pisilnie kell. A jelenség nagyon gyakori, szinte mindenki találkozik vele élete során valamilyen mértékben, de azt nehéz megmondani, hogy mi állhat a háttérben. Megcáfolhatatlan magyarázat egyelőre nincs is rá, a legnépszerűbb elmélet szerint a testünk ezzel is a kihűlés ellen próbál védekezni.

A hideg környezetben a testünk is hőmérséklete is csökkenni kezd, ami ún. hideg diurézishez, vagyis a szervezet hideg hatására történő vizeletkiválasztásához vezet. A szervezetünk az elmélet szerint azzal reagál a hidegre, hogy leszűkíti a vérereket, hogy ezzel is csökkentse a bőrfelszín közelébe jutó vér mennyiségét, és melegen tartsa a belső szerveinket.

Emiatt megnő a vérnyomásunk, hiszen kisebb helyen kell átfolynia ugyanannyi vérnek. Ezért fokozottan működésbe lépnek a veséink is: hogy csökkenjen a vérnyomás, elkezdik kiszűrni a felesleges folyadékot a vérből, ennek azonban távoznia kell valahol. Itt jön képbe a vizelés, már csak azért is, mert ha tele van az ember húgyhólyagja, az szintén hőveszteséggel járhat.

Azt, hogy pontosan milyen hőmérsékletnél jelentkezik a hideg diurézis, nehezen lehet megmondani, mert az életkor, a nem, a testfelépítés, az étrend, de még a testtartás is hozzájárulhat a dologhoz. Egy, az '50-es években készült tanulmány szerint némi testmozgással a hidegben is megelőzhetjük a folyamatos pisilési ingert, a legjobb módszer azonban az, ha rendesen felöltözünk, és megpróbáljuk melegen tartani a testünket.

Ez elég logikusnak tűnik, egyes kutatások szerint azonban nincs kizárva, hogy a megnövekedett vizelési inger hátterében inkább a szervezetben található sók állhatnak. A veséink hidegben kevésbé működnek hatékonyan, nem képesek újra felvenni a vesecsatornába jutó sókat, így pedig a vérből a szokásosnál több víz áramlik a vesék felé, aminek aztán természetesen távoznia is kell. Ahhoz persze idő kell, hogy a veséink lehűljenek, ezért van az, hogy csak hosszabb idő után érzi azt az ember, hogy pisilnie kell.

Ez utóbbi elég veszélyes is lehet akkor, ha valakinek nagyon sokáig kell hideg környezetben tartózkodnia, de az átlagembernek semmiképpen nem érdemes aggódnia, ha ebben a helyzetben a szokásosnál többet jár vizelni. A megfelelő hidratálásra ugyanakkor így is oda kell figyelni: lehet, hogy nem izzadtunk le a hidegben, de a testünk így is rengeteg folyadékot veszített, amit muszáj hamar visszapótolni. Mondjuk egy jó meleg teával.

Források: Outside Online, Arkansas Urology