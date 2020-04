Az igazi orosz enigma

Tánya néni, akinek az apja moszkvai, anyja viszont budapesti születésű volt, nehezen birkózott meg a mindennapokkal I. kerületi gangján. A korábban szakácsként dolgozó, most önkéntes bevásárló P. M. minden nap átcsöngetett hozzá, hogy elkérje a bevásárlólistát és elvégezze az aznapi teendőket.-De Tánya néni, ide mit is tetszett írni? - tette fel egyik nap P. M. a kérdést, amit Tánya néninek gyerekkora óta nem szabadott nemhogy magázó, de még tegező formában sem feltenni.-Mindig megmondom, minden héten ezt kérem Marcikám, rétesliszt, mi lenne az? - felelte egy sóhaj után Tánya néni, miközben az égre tekintve és kezeit felfelé emelve mintha magát Istent kérte volna számon P. M. tudatlanságáért.-Hiszen eddig mindig finomlisztet kért.-És ezt miért kell kiabálva mondani?-Nem kiabáltam Tánya néni, csak nehéz kiolvasni ezt a listá…-Látom én, mire megy ki a dolog. A negédeskedés megy, de aztán a bevásárlás már fájna, igaz? Csak ezek a mai fiatalok ne lennének ennyire türelmetlenek. Tudod mit, Marcim? Elintézem én, nem baj. - mondta Tánya néni és becsapta az ajtót.P. M. szorongatta egy darabig a telefirkált és háromszor átsatírozott, féloldalt olvashatatlanná ázott papírfecnit, majd elindult és bevásárolta Tánya néninek azt, amit minden héten: finomlisztet, fűszereket, valamilyen húst (ne sertést!) és almát. Vett a biztonság kedvéért réteslisztet is, de azt már a saját kontójára.