Erik Weihenmayer 2001. május 25-én felért a Mount Everest csúcsára. Sokan jártak már előtte, az ő teljesítménye mégis egyedülálló volt. Az akkor 32 éves férfi ugyanis 13 éves korában elvesztette a látását, így ő volt az első vak ember, aki megmászta a világ legmagasabb hegyét.

Weihenmayert 15 hónapos korában diagnosztizálták a retinoschisis nevű ritka szembetegséggel, amely a retinát felépítő rétegek szétválásával jár. Már akkor tudták, hogy 13 éves kora körül teljesen meg fog vakulni, de az évek során csak fokozatosan vesztette el a látását. A betegsége elhatalmasodása ellenére elutasította, hogy bottal járjon, és a Braille-írást sem akarta elsajátítani, mert ragaszkodott a megvakulása előtti életéhez.

Egy néhány éves hongkongi kitérő után a családjával visszatért az Egyesült Államokba, ahol a középiskola alatt a birkózás felé fordult, ő lett az iskolai csapat kapitánya, Connecticut államot is képviselte az országos bajnokságon. 16 évesen végül elkezdett vakvezető kutyával járni.

A sziklába ágyazott puzzle

A hegymászással is ekkoriban ismerkedett meg. Egy interjúban azt mondta, amikor az apja először elvitte egy vakoknak szervezett kalandtúrára, rögtön megtetszett neki, mennyire tapintható élmény a hegymászás, amelyben az embernek a szemei helyett a testére kell hagyatkoznia, és a kövek letapogatásával "megoldani a sziklákba ágyazott puzzle-t".

A Boston College magánegyetem angol-kommunikáció szakán diplomázott, majd középiskolai tanárnak állt az arizonai Paradise Valleyben. Itt ismerkedett meg Ellie Reevesszel, aki kollégából később a felesége is lett. A tanítás mellett birkózóedzőként is dolgozott Phoenixben.

Hegymászóként az első nagy teljesítménye a 6194 méteres alaszkai Mount Denali 1995-ös meghódítása volt. Később teljesítette a hét hegycsúcs kihívás többi hegyét is, azaz megmászta mind a hét kontinens legmagasabb hegyét. A hetedik csúcs meghódításakor, 2002 szeptemberében ezt a világon 150 ember mondhatta el magáról, de megint csak ő volt az első vak hegymászó, akinek sikerült. A kihívásnak van egy másik változata, amelyben a hetedik csúcs a 2228 méter magas ausztráliai Kosciuszko helyett a 4884 méteres indonéziai Karstensz Pyramid, ezt 2008-ban húzhatta le a listájáról.

A Mount Everest megmászásáról 2003-ban dokumentumfilm is készült Farther Than the Eye Can See (Messzebb, mint a szem ellát) címmel. A világ – egyik – legmagasabb hegyéhez egy későbbi jeles teljesítménye is kötődik: 2004-ben több vak társával, köztük hat tibeti diákkal együtt 6500 kilométeres magasságba ért a Mount Everest északi oldalán, ami a legnagyobb magasság, ahová vak mászócsoport valaha eljutott. A túráról 2006-ban szintén dokumentumfilm készült Blindsight címmel. Nemcsak a hegyeken voltak emlékezetes kalandjai, hanem völgyekben is: 2014-ben egy veterán tengerésszel, a szintén vak Lonnie Bedwell-lel közösen teljes hosszában végigkajakozta a 446 kilométeres Grand Canyont.

Az 51 éves Weihenmayer ma is aktív, de elsősorban már aktivistaként és előadóként ismert. Több könyvet is írt, az első Touch the Top of the World (Érintsd meg a világ tetejét) címmel jelent meg, ebből azonos címmel film is készült 2006-ban. Egyik alapítója a No Barriers (Nincsenek akadályok) nevű nonprofit szervezetnek, amely fizikai korlátokkal élőknek segít a szabadtéri aktivitásokhoz szükséges képességek elsajátításában.