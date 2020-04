2014. szeptember elsején, vagyis hat éve, az iskolakezdés napján indult el az Index Ma is tanultam valamit című sorozata, és jelentkezik azóta is minden áldott reggel. Több mint 2000 cikk jelent meg eddig a rovatban, és minden különösebb nagyképűség nélkül kijelenthetjük, hogy nem létezik olyan ember a Föld bolygón, aki ne tudott volna ezek közül legalább egyből valami újat tanulni. Új dolgokat tanulni szórakoztató, érdekes, meghökkentő, néha pedig teljesen haszontalan, de vicces. vagyis összességében tök jó dolog.

Kép: Index

A rovat cikkeiből (illetve csak ide megírt témákból) eddig három könyv született, és valami azt súgja, hogy ezeket is szerették önök, mert mind a három kifogyott az utolsó szálig, volt, amiből az újranyomás is. Mivel mostanában kevéssé mozdulunk ki otthonról a járvány miatt, az olvasás és a tanulás is felértékelődött,

ezért hát újranyomtuk mind a három Ma is tanultam valamit könyvet, és azok újra kaphatók a webshopunkban

Meg lehet rendelni a hármat együtt, csomagban is, úgy olcsóbb.

Összesen

kerek 700 oldal,

430 cikk,

ebből több mint 50 sosem jelent meg online, és a többi is jelentős bővítésen esett át,

plusz az Index grafikusai, Szarvas és Napirajz frenetikus illusztrációi

Kamikaze nácik, a köldökszöszkutatás legújabb eredményei, afrikai diktátorok bulizási szokásai - minden, amit egy civilizált 21. századi társadalomban illik tudni, hogy ne nézzenek ki a társaságból.

(Senki ne vegye ígéretnek, de: tegye fel a kezét, aki szeretne negyedik részt karácsonyra!)