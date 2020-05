A globális kereskedelem útjai, ha nem is kifürkészhetetlenek, de gyakran produkálnak elsőre elég meglepően hangzó eredményt. Furcsának tűnhet például, hogy miért vesz külföldről homokot a sivatagi Szaúd-Arábia, de hasonlóan meghökkentő azzal is szembesülni, hogy a még a nevében is jeges Izland nagy jégimportőrnek számít.

Persze ahogy a szaúdi homokvásárlásra is van logikus magyarázat (a saját homokjuk túl finom szemcsés, ezért nem alkalmas arra, amire az iparban nagy mennyiségben használni akarják), úgy az izlandi jégbehozatal mögött is találni racionális megfontolást.

Kezdjük azzal, hogy Izland neve inkább a spontán viking névadási szokások és egy félreértés szerelemgyereke, mint a sziget valós viszonyainak lenyomata, hiszen az ország tele van zölddel. Persze azért jég is akad bőven, csak a gleccserek például Izland területének 11 százalékát borítják be. Hogy mégis importjégre szorulnak, annak inkább gazdasági, mint földrajzi okai vannak.

Izland kicsi ország, korlátozott adottságokkal, így sok termékből szorul importra. Közben a saját gazdasága főként exportra termel (alumíniumban például a világ 9. legnagyobb exportőrének számít), így elég nagy kereskedelmi forgalmat bonyolít. Mivel emiatt már amúgy is rengeteg hajó érkezik a szigetre, hogy onnan termékeket szállítson máshová, észszerű ezeket a hajókat megtölteni más termékekkel, hogy azokat az országba bevigyék, azaz viszonylag olcsó az importtermékek behozatala. Ráadásul a víz, a hó és a jég izlandi importja az Európai Gazdasági Térség országaiból vámmentes.

Mindeközben Izland elég drága hely. Az országban a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP 57 ezer dollár, ami a 13. a világon (Magyarország a 40. helyezett 36 ezer dollárral). Az izlandi munkaerőnek magas a költsége, így a helyi gyártás minden területen drágának számít.

Mindezt összevetve anyagilag jobban járnak, ha a jeget a térség olcsóbb országaiból, például Skóciából szerzik be, mert maga a termék jóval olcsóbb, a behozatalában pedig csak a viszonylag olcsó szállítás jelent pluszköltséget. Összességében az importjég 40 százalékkal jön ki olcsóbbra, mint a helyi. Hát a hülyének is megéri! Legalábbis gazdaságilag, mert környezeti szempontból ez már nem olyan biztos.