Talán ma már városi legendának hangozhat, hogy valaha léteztek olyan, kereskedelmi szolgálatot teljesítő, menetrend szerinti utasszállító repülőjáratok, amelyekre nőket és gyerekeket egyszerűen nem engedtek fel, ez bizony valóban így volt. A United Airlines az ötvenes évektől 1970-ig üzemeltetett ilyen járatokat Chicago és New York, illetve Los Angeles és San Francisco között.

A járatokat Executive-nak (azaz vezetőinek) nevezték, ami arra utalt, hogy jellemzően üzletemberek utaztak rajtuk. Az ötvenes-hatvanas években az üzletember a férfit jelentette, a fedélzeten mellettük csak a stewardessek lehettek nők (akiket akkor még nem utaskísérőknek hívtak).

A kizárólag férfiaknak fenntartott üzleti járatok újságreklámja

Az 1953-ban útnak indított Executive járatokat a United Airlines először DC-6B, majd később Caravelles repülőkkel üzemeltette. Bár New York és Chicago, illetve San Francisco és Los Angeles között naponta vagy egy tucat közvetlen járat repült, nő- és gyerekmentes csak egy volt közülük, tipikusan a délután 5 órakor induló járat.

1961-ig a New York-i LaGuardia és a chicagói Midway repülőterek között repültek ezek a járatok, ezután váltottak a Caravelle géptípusra, a járatot pedig áthelyezték a New York-i Idlewild reptérre és a chicagói O'Hare-ra (az Idlewildot később JFK-re keresztélt át, és máig ez New York legnagyobb reptere). A járat üzleti szempontból sikeres volt, 80-90 százalék közötti kihasználtsággal üzemelt. Ez nem is meglepő, hiszen a délután 5-ös indulás az üzleti repülések szempontjából abszolút csúcsidőnek számított, Chicago és New York között pedig egyébként is nagyon élénk volt az üzleti forgalom.

A fedélzeten minden adott volt, amire csak egy háború utáni gazdasági fellendülés áldásait élvező üzletembernek szüksége lehetett. Aki dolgozni akart, annak biztosítottak íróasztalt, az összes üzleti lap és magazin elérhető volt utazás közben, sőt telexen érkeztek a (majdnem) valós idejű üzleti hírek, a friss részvényárfolyamokkal együtt.

De persze nem a hatékony munkavégzéssel reklámozták főként ezeket a járatokat, hanem a kényelemmel, illetve az asszonymentes kikapcsolódás és relaxáció lehetőségével.

A fennmaradt hirdetések tanúsága szerint - amelyek már önmagukban is kordokumentumnak számítanak, hiszen egy ma már elképzelhetetlenül diszkriminatív fogyasztói társadalom számára készültek - a NY-Chicago-járat 3 óra 15 perc alatt tette meg az utat. A fedélzeten hamisítatlan, exkluzív férfiklub-hangulat fogadta az utasokat. Az üzletemberek szivarozhattak kedvükre, de aki csak nyújtózni akart egyet a kényelmetlen gálacipők szorítása után, azoknak ingyen papucsot biztosítottak.

A társalgóban minden tekintetben hasonszőrű utasokkal cseveghettek, a stewardessek pedig "tapasztalt kontinentális séfek" által elkészített steaket szolgáltak fel, amelyhez természetesen koktél járt.

A kizárólag férfiak számára elérhető repülőjáratok persze nem mindenki tetszését nyerték el, legsikeresebben a Nők Országos Szervezete (NOW) kampányolt ellene. A változóban lévő idők jeleként a United 1970-ben a népszerűség dacára jobbnak látta megszüntetni a vezetői járatokat.